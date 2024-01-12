Чому Ємен вступив у війну між Ізраїлем і ХАМАС: яке в них озброєння

Хусити в Ємені мають дуже серйозне озброєння.

В Ємені хусити офіційно оголосили про вступ у війну Ізраїлю та ХАМАС. Вони намагалися обстріляти Ізраїль безпілотниками та ракетами.

Про це пишуть ФАКТИ.

Ємен, або ж Республіка Ємен — це країна в південно-західній Азії, яка межує з Саудівською Аравією та Оманом.

На території Ємену діють так звані хусити – воєнізоване угруповання шиїтів-зейдитів. У 2014 році вони взяли під контроль Сану – столицю. Там розпочалася громадянська війна, яка триває дотепер.

Хусити здійснювали напади на Саудівську Аравію після 2015 року, коли країна втрутилася у війну в Ємені. За інформаціє ЗМІ, угруповання підтримує Іран і ліванська Хезболла. Хусити переважно стають на бік палестинців, погрожують Ізраїлю та США.

Експерти проаналізували озброєння, яке є в хуситів. Серед поміченого – ракети Ghadr-F.

Озброєння має місцеву назву – Toufan. Ці ракети мають дальність близько 2 тис. км. За різними оцінками, озброєння має вагу бойової частини у 750-800 кг при стартовій вазі у 19 тонн.

Вже 31 жовтня хусити намагалися атакувати Ізраїль ракетою Ghadr-F. Однак ціль збили комплексом протиракетної оборони Arrow 3, що є першим реальним бойовим використанням цієї системи.

Вдалося ідентифікувати і балістичну ракету, яка має меншу дальність – близько 1,4 тис. км. Вона вважається версією іранської Rezvan. Аналогічну дальність має твердопаливна ракета Khaybar Shekan.

Є в арсеналі Ємену і більш відома ракета Zolfaqar, яка має дальність до 700 км. Водночас країна має крилаті Quds, які вважають версіями іранських Soumar. Модернізовані Quds-3 та Quds-4 мають дальність близько 2 тис. км, тому Ємен може бомбити ними Ізраїль.

Також єменські хусити мають в арсеналі дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Прем’єр-міністр єменських хуситів Абдельазіз бін Хабтур стверджує, що нібито повстанці є так званою частиною опору проти Ізраїлю. Загалом вона охоплює підтримувані Тегераном угруповання в Лівані, Сирії та Іраку.

Нагадаємо, що США та Велика Британія готуються завдати ударів по хуситах у Ємені.

Додамо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі.

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