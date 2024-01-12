Хто такі хусити у Ємені та що про них відомо: деталі

Хусити або Ансаар Аллах — воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену.

Група названа за її засновником і колишнім керівником Хусейну аль-Хуси, який був убитий єменською армією у вересні 2004 року.

Хусити сповідують зейдитський мазхаб. Зейдити проживають переважно на півночі Ємену, становлячи близько третини населення країни. В 2004 році самопроголошений імам Хусейн аль-Хуси підняв антиурядовий заколот, звинувативши владу Ємену в дискримінації зейдитського населення. Після смерті аль-Хуси керівництво угрупованням перейшло до його брата Абдель-Маліку аль-Хуси. В 2009 році за підтримки Саудівської Аравії урядові війська придушили заколот. У лютому 2010 року між хуситами і владою Ємену було підписано угоду про припинення вогню.

Уряд Ємену звинувачує хуситів у тому, що вони користуються підтримкою Ірану. Хусити заявляють, що захищають шиїзм від впливу сунізму, який сповідує більшість населення країни. Крім цього, однією з вимог хуситів було надання більшої автономії північній провінції Саада, в якій проживають здебільшого шиїти. Противники хуситів вважають, що вони намагаються відродити зейдитський імамат, що існував на території Північного Ємену до революції 1962.

Бойовим крилом руху вважають угруповання «Ансар Аллах». У листопаді 2014 року Рада Безпеки ООН наклала санкції на військових лідерів угруповання Абдель-Халіда аль-Хуси і Абдаллаха Яхью аль-Хакіма за «загрозу миру, стабільності країни, і перешкоду політичному процесу».

У серпні 2014 року хусити почали проводити в ряді регіонів країни масові демонстрації, виступаючи проти оголошеного владою скорочення субсидій на нафтопродукти, які викликали різке зростання цін на бензин. До середини вересня 2014 року хусити захопили кілька районів столиці країни Сані, зокрема ряд державних установ.

10 червня 2021 року прихильники Ансар Аллаху завдали ракетних ударів по місту Маріб, кілька снарядів влучили в житлові квартали, загинуло щонайменше 8 жителів, поранено 27.

У січні 2021 року Сполучені Штати визнали хуситів терористичною організацією, що викликало побоювання щодо нестачі допомоги в Ємені, але ця позиція була змінена через місяць після того, як Джо Байден став президентом

19 жовтня 2023 року, у розпал війни між Ізраїлем і ХАМАС, хусити, що раніше захопили владу вступили у війну на стороні ХАМАС. Вони застосували проти Ізраїлю ракети і безпілотні літальні апарати, але вони або були перехоплені Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) над Червоним морем за допомогою системи протиракетної оборони «Ерроу», або не досягли своєї мети або були перехоплені ВМС США або ВПС Ізраїлю.

Нагадаємо, що США та Велика Британія готуються завдати ударів по хуситах у Ємені.

Додамо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі.

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