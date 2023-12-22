До коаліції США проти піратства хуситів у Червоному морі приєднались вже понад 20 країн

У Міністерстві оборони США цю операцію назвали "коаліцією охочих".

Вже понад 20 країн приєднались до коаліції на чолі зі Сполученими Штатами, яка буде захищати комерційні судна у Червоному морі від атак єменських хуситів.

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Про це інформує Reuters.

Видання повідомляє, що вісім країн, які приєднались до коаліції, відмовились озвучувати це публічно через політичні мотиви, оскільки наразі існує міжнародна напруженість через війну між Ізраїлем та ХАМАС.

"Зараз понад 20 країн підписалися на участь. Ми дозволимо іншим країнам надати їм можливість говорити про свою участь", - заявив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

Він зауважив, що всі країни внесуть свій внесок для захисту цивільних кораблів та персоналу від нападів піратів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський есмінець відбив атаку на торгове судно у Червоному морі.

Крім того, ми раніше інформували, що єменські хусити посилили атаки у Червоному морі і завдали ракетного удару по танкеру.

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