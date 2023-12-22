РФ створює новий "добровольчий" батальйон для війни проти України

Такі дії загарбників направлені на пропаганду війни.
Російські загарбники готують новий псевдодобровольчий батальйон для війни проти України.
Про це інформує Центр національного спротиву.
У повідомленні вказується, що такі дії загарбників направлені на пропаганду війни.
"Окупанти приховують мобілізацію під виглядом "добровольчих батальйонів" (добробатів) й використовують це для пропаганди війни. Так, ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк". Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у краснодарському краї", - йдеться у матеріалі.
У ЦНС заявили, що новостворений "добровольчий батальйон" підпорядковується "казацькій бригаді "Терек", яка не має жодного відношення до козаків.
"Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом", - зауважили у Спротиві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через страх російських окупантів на тимчасово захопленій частині Херсонської області загарбники проводять нічні жорстокі обшуки, арешти і допити українців.
Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях дефіцит водіїв громадського транспорту.
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