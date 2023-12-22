РФ створює новий "добровольчий" батальйон для війни проти України

Такі дії загарбників направлені на пропаганду війни.

Російські загарбники готують новий псевдодобровольчий батальйон для війни проти України.

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Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що такі дії загарбників направлені на пропаганду війни.

"Окупанти приховують мобілізацію під виглядом "добровольчих батальйонів" (добробатів) й використовують це для пропаганди війни. Так, ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк". Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у краснодарському краї", - йдеться у матеріалі.

У ЦНС заявили, що новостворений "добровольчий батальйон" підпорядковується "казацькій бригаді "Терек", яка не має жодного відношення до козаків.

"Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом", - зауважили у Спротиві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через страх російських окупантів на тимчасово захопленій частині Херсонської області загарбники проводять нічні жорстокі обшуки, арешти і допити українців.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях дефіцит водіїв громадського транспорту.

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