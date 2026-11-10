Майже тисячу українських біженців можуть залишити без частини соцдопомоги: що готують у Європі

Українські біженці у Швейцарії / © ТСН.ua

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У швейцарському кантоні Граубюнден готують зміни до правил виплати соціальної допомоги українським біженцям, які тривалий час проживають у країні.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду кантону Граубюнден, передає OBOZ.UA

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Швейцарія змінить правила виплат українським біженцям: що передбачає новий закон

Наразі українці у Швейцарії перебувають під особливим статусом S, який надає їм тимчасовий захист. Як пояснює Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції (SEM), після п’яти років безперервного проживання в країні особи з таким статусом можуть претендувати на посвідку на проживання категорії B. Вона діє доти, доки Швейцарія зберігає тимчасовий захист. Для перших українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, цей п’ятирічний термін спливає у березні 2027 року.

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Водночас розмір соціальної допомоги у Швейцарії регулюється на рівні кантонів. За даними уряду Граубюндена, зараз базова допомога для людей зі статусом S на 20% нижча за стандартну. Після отримання посвідки B українці за загальними правилами мали б право на таку саму соціальну допомогу, як і місцеві жителі. Однак влада Граубюндена пропонує змінити кантональне законодавство, щоб і надалі виплачувати їм допомогу за зниженими ставками.

Раніше аналогічне рішення вже ухвалили в кантоні Цюрих.

«Особи з посвідкою на проживання повинні отримувати таку ж фінансову підтримку, як і особи без посвідки на проживання», — наголосив очільник Департаменту економіки та соціальних справ кантону Граубюнден Маркус Кадуфф.

В уряді кантону підкреслюють, що розмір базової допомоги, який надається особам зі статусом S для покриття повсякденних витрат, хоч і нижчий на 20%, проте повністю відповідає офіційним рекомендаціям Швейцарської конференції соціального забезпечення (SKOS).

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Чому в кантоні Граубюнден хочуть обмежити соціальні виплати українцям

Однією з причин запропонованих змін є пакет заходів економії, який федеральний уряд Швейцарії планує запровадити у 2027 році. У його межах центральна влада скорочує фінансову підтримку кантонів для покриття витрат у сфері надання притулку. Через це більшу частину фінансового навантаження доведеться брати на себе безпосередньо муніципалітетам.

За попередніми підрахунками кантонального уряду, у 2027 році нововведення можуть торкнутися близько 960 громадян України, з яких приблизно 640 осіб наразі отримують соціальну допомогу.

За розрахунками уряду кантону Граубюнден, які наводить агентство Keystone-SDA, без внесення змін до законодавства витрати муніципалітетів на соціальну допомогу українцям із березня до грудня 2027 року становитимуть близько 5,4 млн швейцарських франків (орієнтовно 6,5 млн доларів). Натомість збереження зниженої на 20% базової ставки допомоги дасть змогу скоротити прогнозовані витрати до 4,8 млн франків.

Нагадаємо, Польща також готує зміни до правил надання допомоги українським біженцям. Зокрема, уряд країни планує автоматично продовжувати виплати за програмою «800 Плюс» — 800 злотих щомісяця на кожну дитину, якщо дані про родину не змінилися. Нововведення можуть набути чинності 1 червня 2027 року.

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