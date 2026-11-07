Ілон Маск купив Twitter за російські гроші?: Сікорський зробив різку заяву

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Ілон Маск придбав соціальну мережу X (Twitter) «за допомогою російських грошей». Польський політик також розкритикував платформу через збільшення кількості ботів і коментарів із мовою ворожнечі та закликав до створення європейської альтернативи.

Про це Сікорський розповів в інтерв’ю польському порталу SprawdzamTo, присвяченому, зокрема, російській дезінформації та гібридній війні.

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Радослав Сікорський розкритикував Ілона Маска та соціальну мережу X

За словами міністра, він продовжує користуватися X, попри критику платформи, оскільки має там понад 1,2 млн підписників. Завдяки автоматичному перекладу його публікації читають користувачі з різних країн, а сама соцмережа залишається важливим інструментом для пояснення позиції Польщі та формування її міжнародного іміджу.

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«Після того, як Маск купив цю платформу за допомогою російських грошей, вона стала гіршою. Там скасували контроль якості, а кількість ботів і коментарів із ненавистю суттєво зросла», — заявив Сікорський.

Він також висловив бажання бачити європейську альтернативу X, де дискусії відбувалися б «більш цивілізовано». Однак міністр визнав, що відмовитися від платформи наразі складно через велику аудиторію та можливість оперативно відповідати на запитання.

«Росія використовує відкритість західних медіа та соціальних мереж для ведення когнітивної війни проти демократичних суспільств. Кремль намагається впливати на громадську думку в західних країнах за допомогою інформаційних інструментів, а соціальні платформи сприяють цьому, отримуючи комерційну вигоду від поширення такого контенту», — вважає Радослав Сікорський.

Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський уже вступав у публічну суперечку з американським мільярдером Ілоном Маском. Зокрема, глава польського МЗС іронічно відреагував на слова Маска, який назвав його «маленькою людиною». У відповідь Сікорський написав: «Бачиш, велика людино, політика складніша, ніж ти думав».

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До цієї перепалки польський міністр повернувся 4 листопада 2026 року після поразки республіканців на проміжних виборах у США. Він нагадав Маску про його попередні заяви на тлі значної фінансової підтримки, яку американський мільярдер надавав республіканцям під час виборчої кампанії.

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