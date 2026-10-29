Дипломатія лестощів: навіщо Путін раптово розхвалив Ілона Маска та його Starlink

Путін з Ілоном Маском / © Ілюстративне фото, згенероване ШІ

Реклама

Вирішальною запорукою стійкості України у війні проти Росії вже понад три роки залишається супутникова система Starlink від SpaceX. Проте зараз диктатор Володимир Путін публічно розхвалює засновника компанії Ілона Маска, хоча раніше Москва сприймала технологічну перевагу Заходу виключно як загрозу.

За цим раптовим розворотом риторики стоїть виважений розрахунок: Кремль сподівається послабити підтримку Києва та розколоти відносини між США та Україною, повідомляє n-tv.de.

Реклама

«Він справжній геній»: лестощі замість погроз

Під час виставки на саміті «Росія-Африка» Путін не шкодував компліментів на адресу американського мільярдера:

Реклама

«Ілон Маск — геній, справді геній. Скільки у нього апаратів у космосі? Понад 5000. А ми робимо лише перші кроки. Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими американськими партнерами, включно з паном Маском, адже в космосі важливо не заважати один одному».

Визнання відставання Росії у створенні власного супутникового інтернету для цивільних і військових потреб виглядає незвичним. Проте Путін робить ці заяви саме тоді, коли Київ стикається зі збоями та обмеженнями в роботі Starlink і його військової модифікації Starshield.

Чому Кремлю вигідні проблеми зі Starlink

Протягом останнього місяця українська армія зіштовхнулася з обмеженням роботи супутників, що суттєво зв’язало руки операторам дронів-перехоплювачів під час відбиття атак російських безпілотників. Маск заявив, що Україна нібито «зловживала» терміналами у військових цілях.

Росія максимально зацікавлена в тому, щоб українські військові втратили цей зв’язок, адже Starlink, закуплений для України зокрема за кошти Польщі, залишається однією з головних переваг ЗСУ на фронті.

Реклама

Гра Кремля з Вашингтоном

Публічні лестощі Путіна збіглися з черговим етапом зближення між Москвою та Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп уклав угоду з РФ про постачання дизельного пального та призупинив нові санкції. Коли ж Володимир Зеленський розкритикував цей крок, Трамп закликав до зміни керівництва в Києві.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що компліменти Маску — це частина ширшої стратегії.

«Кремль продовжує докладати зусиль, щоб схилити адміністрацію Трампа до економічних поступок і тіснішої співпраці з Росією, хоча сама Москва відмовляється від будь-яких поступок задля припинення війни в Україні», — зазначають в ISW.

Залицяння Путіна до Маска — це не просто визнання технологічного успіху SpaceX, а спроба вдарити по критичній інфраструктурі української оборони чужими руками.

Реклама

Нагадаємо, як повідомляють пропагандистські росЗМІ, Росія підтримує тісні контакти зі США у космічній сфері, зокрема з американським підприємцем Ілоном Маском. Про це 28 жовтня заявив кремлівський диктатор Путін. За його словами, водночас Москва розвиває власну супутникову систему зв’язку «Рассвет», яку Путін назвав аналогом Starlink.

Новини партнерів