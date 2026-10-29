Страчений 37 років тому Тед Банді виявився причетним до ще одного вбивства

Теда Банді пов’язали з ще одним убивством через 37 років після страти: ким була жертва / © Associated Press

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У США серійного вбивцю Теда Банді, страченого 1989 року, пов’язали зі ще одним злочином. Слідчі переконані, що саме він убив 17-річну Меліссу Енн Сміт, тіло якої знайшли у штаті Юта 1974 року.

Про це повідомляє LADbible.

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У США повернулися до вбивства 1974 року

У жовтні 1974 року 17-річна Мелісса Енн Сміт зникла безвісти. Через кілька днів мисливець виявив її оголене тіло.

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З’ясувати, хто стояв за вбивством дівчини, правоохоронцям тоді не вдалося. Справа залишалася нерозкритою понад пів століття, аж поки американські слідчі не заявили про причетність до злочину Теда Банді.

У прокуратурі округу Самміт у штаті Юта повідомили, що слідчі переконані у відповідальності серійного вбивці за смерть Мелісси.

Шериф округу Солт-Лейк Розі Рівера 27 жовтня наголосила, що збереження доказів має вирішальне значення для розслідування давніх злочинів. За її словами, навіть через десятиліття правоохоронці можуть знову повертатися до таких справ.

ДНК допомогла пов’язати Банді з іншим злочином

Це не перше вбивство 1974 року, причетність Банді до якого підтвердили через десятиліття після його смерті.

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Американські правоохоронці встановили його відповідальність за загибель 17-річної Лори Енн Ейм. Дівчину востаннє бачили у жовтні на вечірці з нагоди Хелловіну, а вже наступного місяця знайшли мертвою.

Після засудження Тед Банді зізнався у вбивстві Лори Енн Ейм, однак офіційно його причетність до цього злочину правоохоронці підтвердили лише згодом, у квітні 2026 року.

Важливу роль у розслідуванні відіграв аналіз ДНК. Генетичний профіль, за допомогою якого встановили причетність Банді до смерті дівчини, передали іншим правоохоронним підрозділам.

Як пояснював детектив офісу шерифа округу Юта, ці дані можуть допомогти розкрити інші вбивства, які досі залишаються нерозкритими.

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Сержант офісу шерифа округу Юта Майк Рейнольдс, коментуючи результати розслідувань, наголосив на важливості збереження пам’яті про Меліссу Енн Сміт, Лору Енн Ейм та інших жертв серійного вбивці.

Як Тед Банді заманював своїх жертв

Тед Банді був одним із найвідоміших серійних убивць США. Упродовж 1970-х років він скоював злочини проти жінок і дівчат у кількох американських штатах.

Щоб наблизитися до потенційних жертв, чоловік часто вдавався до обману. Зокрема, міг удавати, що отримав травму та потребує сторонньої допомоги. Іноді він видавав себе за людину, наділену певним авторитетом, щоб викликати довіру.

У такий спосіб Банді заманював жінок до свого автомобіля, після чого відвозив їх у відлюдні місця та вбивав.

Водночас деяким жертвам вдалося врятуватися. Частина жінок змогла втекти, інші вижили після нападів, хоча й зазнали поранень.

У 1975 році Банді затримали за викрадення людини. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі, однак уже 1977 року злочинець утік з-під варти, вистрибнувши з вікна.

Згодом його знову спіймали, проте він здійснив ще одну втечу. Перебуваючи на волі, Банді продовжував убивати.

Остаточно затримати його правоохоронцям вдалося лише 1978 року.

Серед злочинів, за які засудили Банді, були вбивства двох жінок у будинку жіночого товариства «Чі Омега» при Університеті штату Флорида, скоєні 1978 року.

За підсумками двох судових процесів він отримав три смертні вироки. У січні 1989 року серійного вбивцю стратили на електричному стільці у Флориді.

Скільки людей убив Тед Банді

Сам Банді зізнався у 28 вбивствах, однак справжня кількість його жертв може бути значно більшою.

Попри те, що від страти злочинця минуло майже 37 років, правоохоронці продовжують досліджувати його можливу причетність до інших нерозкритих убивств.

Зокрема, сучасні методи аналізу ДНК дозволяють повторно перевіряти докази, зібрані десятиліття тому.

Саме завдяки таким дослідженням слідчі змогли остаточно пов’язати Банді зі смертю Лори Енн Ейм. Тепер американські правоохоронці також заявили про його відповідальність за вбивство Мелісси Енн Сміт, скоєне понад пів століття тому.

Нагадаємо, раніше у США вдалося встановити ймовірного вбивцю восьмирічної дівчинки, яка загинула понад 65 років тому. Несподіваним для слідчих виявилося те, що до злочину, за їхніми висновками, був причетний колишній детектив відділу вбивств поліції Чикаго, який майже три десятиліття працював у правоохоронних органах.

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