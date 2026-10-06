58 ножових поранень та лампочка в горлі: жінку засудили до страти за моторошне вбивство

Бріттані Голберг. Фото: Департамент кримінального правосуддя Техасу

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У США Бріттані Голберг уже майже три десятиліття перебуває в камері смертників у Техасі за вбивство 80-річного чоловіка. Її справа роками залишається предметом судових суперечок після того, як з’ясувалося, що одна з ключових свідок обвинувачення була платною інформаторкою поліції, однак присяжним про це не повідомили.

Як писав The Independent у березні 2025 року, злочин стався в листопаді 1996-го в Амарілло, штат Техас. На той момент Голберг було 23 роки. Вона працювала у секс-індустрії та вживала наркотики

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Що сталося в квартирі Тауері

Того дня Голберг потрапила в автомобільну аварію, перебуваючи під впливом наркотиків, після чого прийшла до квартири 80-річного А. Б. Тауері, який раніше був її клієнтом.

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За версією самої Голберг, чоловік побачив її люльку та розлютився через вживання наркотиків. Вона стверджувала, що Тауері образив її, ударив по голові та вирвав пасма волосся.

Далі між ними сталася жорстока сутичка. У судових матеріалах справи, оприлюднених на FindLaw, зазначено, що Тауері отримав 58 ножових поранень, а також численні травми від ударів тупими предметами. Під час нападу використовували кілька речей із квартири, серед яких чавунна пательня, праска, молоток, ножі та дві виделки. Крім того, основу лампи заштовхнули приблизно на п’ять дюймів — близько 13 сантиметрів — у горло чоловіка.

Після нападу Голберг прийняла душ, переодягнулася в чистий одяг Тауері та залишила квартиру. Із собою вона забрала 1400 доларів готівкою та рецептурні ліки, викрадені з помешкання чоловіка. Того самого вечора частину грошей вона витратила на придбання кокаїну.

Тіло Тауері наступного ранку близько 07:45 знайшов його син Роккі. Чоловік лежав на спині, у його горлі залишалася основа лампи, у животі — ніж, а зверху на тілі лежав гаманець.

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Голберг не заперечувала, що вбила чоловіка, але наполягала, що діяла в порядку самооборони.

Прокуратура представляла іншу версію. Обвинувачення стверджувало, що Голберг убила Тауері, щоб забрати в нього гроші та ліки.

Водночас під час суду сама Голберг стверджувала, що взяла лише гроші, які Тауері кинув їй.

Що розповіла співкамерниця Голберг

Однією з ключових свідок обвинувачення стала Вікі Кіркпатрік, яка перебувала з Голберг в одній камері.

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Кіркпатрік заявила на суді, що Голберг нібито зізналася їй у вбивстві Тауері «заради грошей» і говорила, що зробила б це знову заради наркотиків.

За словами Кіркпатрік, Голберг також розповідала їй моторошні подробиці нападу. Свідка стверджувала, що жінка сказала їй, нібито заштовхнула лампу в горло Тауері, бо їй набридло його «булькання».

Кіркпатрік також свідчила, що Голберг нібито називала кров, яка бризкала з чоловіка, «гарною», порівнюючи її з «фонтаном».

У матеріалі Courthouse News за січень 2026 року також зазначалося, що, за словами Кіркпатрік, Голберг нібито називала вбивство «веселим і дивовижним».

Свідчення співкамерниці підтримували позицію прокуратури про мотив пограбування та суперечили версії Голберг про самооборону.

1998 року присяжні в Амарілло визнали Голберг винною у вбивстві, що карається смертю. Її засудили до смертної кари.

Ключова свідка виявилася платною інформаторкою

Через роки з’ясувалося, що Кіркпатрік була не просто співкамерницею Голберг. Вона була конфіденційною платною інформаторкою поліцейського департаменту Амарілло. Водночас під час процесу прокуратура не повідомила про це присяжним.

Натомість Кіркпатрік представили як незацікавлену людину, яка просто «хотіла вчинити правильно».

За даними, наведеними The Independent, Кіркпатрік співпрацювала з поліцією в інших справах, допомогла отримати близько 40 ордерів на обшук та сприяла винесенню низки вироків.

За свою інформацію вона нібито отримала тисячі доларів і протягом кількох місяців щодня контактувала з поліцією Амарілло перед тим, як опинилася в одній камері з Голберг.

Через два дні після знайомства вона пішла до поліції

Лише через два дні після того, як Кіркпатрік опинилася в камері з Голберг у травні 1997 року, вона передала поліції інформацію про нібито почуте зізнання. Її розповідь містила деталі, які збігалися з матеріалами судово-медичної експертизи, що вже перебували в розпорядженні поліції.

Того самого дня Кіркпатрік звільнили під заставу, а звинувачення у незаконному проникненні проти неї зняли. Водночас звинувачення у крадіжці зі зломом, за даними апеляційного суду, залишалося чинним доти, доки вона не дала свідчення проти Голберг у суді.

Кіркпатрік відмовилася від своїх свідчень

2011 року Кіркпатрік відмовилася від своїх попередніх свідчень.

Однак ні Апеляційний суд у кримінальних справах Техасу, ні федеральний окружний суд тоді не визнали, що прокуратура порушила конституційне право Голберг на справедливий суд.

Ситуація змінилася через багато років.

Після 27 років у камері смертників вирок скасували

У березні 2025 року колегія з трьох суддів Апеляційного суду п’ятого округу США двома голосами проти одного скасувала обвинувальний вирок Голберг.

Суд вирішив, що прокуратура мала розкрити інформацію про співпрацю Кіркпатрік із поліцією, оскільки вона могла бути використана захистом для того, щоб поставити під сумнів достовірність ключової свідки.

Судді також звернули увагу на доктрину Брейді — правовий принцип, який зобов’язує прокуратуру розкривати докази, що можуть бути корисними для захисту.

Більшість колегії дійшла висновку, що свідчення Кіркпатрік мали важливе значення для справи. Вони підтримували версію про пограбування, підривали твердження Голберг про самооборону та представляли її перед присяжними як людину, яка не розкаялася і могла надалі становити небезпеку.

Штат Техас домігся повторного розгляду справи повним складом Апеляційного суду п’ятого округу. Представники штату наполягали, що навіть без свідчень Кіркпатрік у справі було достатньо інших доказів.

У 2026 році вирок Голберг залишили в силі

У серпні 2026 року The Texas Tribune повідомила, що повний склад Апеляційного суду п’ятого округу підтвердив обвинувальний вирок Голберг, фактично скасувавши рішення колегії з трьох суддів, ухвалене роком раніше.

18 суддів розділилися на шість різних думок щодо значення свідчень Кіркпатрік та права Голберг ставити під сумнів їхню достовірність.

У позиції, яка дозволила залишити вирок у силі, суд поставив під сумнів те, що саме свідчення Кіркпатрік були вирішальним доказом для присяжних.

Також зазначалося, що адвокати Голберг знали про те, що Кіркпатрік була інформаторкою, але свідомо не стали атакувати її достовірність на суді, щоб не допустити появи інших свідчень, які могли бути невигідними для захисту.

Водночас судді, які не погодилися з рішенням, наголошували, що присяжним не повідомили про роботу Кіркпатрік як інформаторки та про те, що після її співпраці з поліцією з неї знімали окремі звинувачення.

Після рішення серпня 2026 року обвинувальний вирок Бріттані Голберг залишається чинним. Вона все ще може звернутися до Верховного суду США, однак він може відмовитися розглядати її справу.

Смертна кара Крісти Пайк — що відомо

Раніше у США увагу привернула справа Крісти Пайк — єдиної жінки, яка перебувала в камері смертників штату Теннессі. Верховний суд штату відмовився зупиняти виконання вироку, а смертельну ін’єкцію було призначено на 30 вересня. Пайк могла стати першою жінкою, страченою у Теннессі більш ніж за два століття.

Її засудили за жорстоке вбивство Коллін Слеммер у 1995 році. За матеріалами справи, причиною злочину стали ревнощі до хлопця Пайк — Тадаріла Шиппа. Кріста підозрювала, що він має стосунки зі Слеммер.

Пайк разом із Шиппом та Шадолою Петерсон заманила дівчину до лісу. Там Слеммер щонайменше пів години катували, після чого вбили. На її тілі також вирізали окультний символ.

За вбивство Пайк засудили до смертної кари, а за змову вона додатково отримала 25 років ув’язнення. Шиппа засудили до довічного терміну з можливістю дострокового звільнення, тоді як Петерсон, яка визнала провину у співучасті, отримала випробувальний термін.

Згодом повідомлялося, що під час спроби виконати смертний вирок Пайк потрапила до лікарні у критичному стані та вижила після введення пентобарбіталу. Після цього губернатор Теннессі призупинив заплановані страти у штаті.

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