«Професійний провокатор»: Гончаренко опинився у базі «Миротворця»

Гончаренко опинився у базі «Миротворця»

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Народного депутата України Олексія Гончаренка внесли до бази «Миротворця». Про це стало відомо 6 жовтня. Ймовірною причиною, чому політик опинився у цій базі, стали підігрування російській пропаганді та аналогічні заяви, які перегукуються з ключовими російськими тезами про капітуляцію України.

Відповідна анкета Гончаренка з’явилася на одноіменному сайті.

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Нардепа Гончаренка внесли до бази «Миротворця»

У його «анкеті» написали, що він є професійним провокатором та політичним популістом. А внесення до так званої бази відбулося за усвідомлені системні навмисні дії, створені задля деморалізації суспільства.

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«Усвідомлені системні навмисні дії, створені задля деморалізації суспільства, придушення його волі до опору російської агресії. Системні дії на користь російсько-фашистських загарбників, спрямовані на зрив мобілізаційних заходів в Україні».

В анкеті політику нагадали про всі проросійські заяви, зокрема, про «російськомовну Одесу», «двомовність України», захист російської мови та культури в Одесі тощо.

Нагадаємо, що база «Миротворець» є публічним сайтом, а не державним органом. Там публікують дані тих людей, кого підозрюють у скоєнні злочинів проти національної безпеки України

Проєкт запустили 2014 року волонтери та громадські діячі. У цій базі вже є тисячі імен та досьє.

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Гончаренка виключили з партії «Європейська Солідарність»

Нагадаємо, фракція «Європейська Солідарність» ухвалила рішення про виключення зі свого складу народного депутата Олексія Гончаренка. Причиною стали його публічні заяви та колонка на «Українській правді», де він закликав розпочати переговори з Росією, що розійшлося з ідеологічними засадами партії щодо завершення війни та безпеки України.

У заяві політичної сили наголосили, що фундаментом державності є сильна армія, мова, церква, а також членство в ЄС та НАТО, і ці принципи не можуть бути предметом торгу. В «Євросолідарності» зазначили, що попри роки спільної роботи, вони не можуть продовжувати спільний політичний шлях через принципово різні погляди на майбутнє держави.

Паралельно заяви про необхідність миру зробили й інші діячі: політолог Вадим Денисенко проаналізував позицію Гончаренка, нардеп Данило Гетманцев заявив про важкий економічний прогноз і підтримку суспільством перемовин, а мер Харкова Ігор Терехов розкритикував «партію війни», підкресливши, що прагнення миру не потребує виправдань.

Що кажуть про заяву Гончаренка експерти

Нагадаємо, громадський діяч та експерт Валерій Пекар заявив, що скандал навколо «мирного плану» нардепа Олексія Гончаренка виявив глибоку кризу стратегічного планування в Україні. За його словами, заяви політика підігрують російській пропаганді та створюють ризик появи капітулянтського руху, здатного отримати значну підтримку на виборах.

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Разом із тим, це спровокувало внутрішній розкол у партії «Європейська Солідарність», чия фракція опинилася під загрозою втрати патріотичного та проєвропейського електорату.

Головна причина високого резонансу пропозицій Гончаренка полягає в тому, що вони стали чи не єдиною обговорюваною концепцією на тлі відсутності офіційної стратегії від влади. Пекар зауважив, що суспільство не має уявлення про план перемоги чи бачення дій на «день після», через що пропозиції нардепа частково сприймаються як «гірка правда». За умов відсутності альтернатив, будь-які подібні заяви справляють ефект «вибуху» серед виснаженого населення.

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