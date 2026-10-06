Камалія розкрила головний секрет свого різкого схуднення і відповіла на закиди про уколи "Оземпіка"

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Українська співачка Камалія розкрила головний секрет свого різкого схуднення та відповіла на закиди про уколи «Оземпіка».

Днями виконавиця поділилась відео, де постала в блакитному обтислому комбінезоні. Користувачі були здивовані, оскільки знаменитість помітно схудла. Поки одні робили артистці компліменти, інші почали її підозрювати у використанні уколів для діабетиків. Тож, Камалія вирішила розставити всі крапки над «і».

Реклама

Артистка наголосила, що завжди була стрункою. Зокрема, співачка веде доволі активний спосіб життя: займається кінним спортом, плаває, багато ходить, катається на лижах, ковзанах, велосипеді, відвідує спортзал, танцює та активно виступає на сцені. Це все допомагає артистці підтримувати тіло в тонусі.

Реклама

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Однак із вагою у знаменитості були певні коливання. Зокрема, у Камалії була низка серйозних проблем зі здоров’ям. Також вона тривалий час намагалась завагітніти, через що вживала гормональні препарати та робила ЕКЗ. На тлі цього всього знаменитість почала набирати вагу.

«2006 року в мене виявили аутоімунний тиреоїдит і вузол у щитоподібній залозі. Приблизно від 2006 року почалася моя довга боротьба за те, щоб стати мамою. Це було пов’язано з гормональними препаратами, операціями та ЕКЗ. Потім я захворіла на COVID, а після нього в мене виявили рак. Після гормональної хіміотерапії, операції та променевої терапії я дуже змінилася і почала набирати вагу», — зізналась артистка.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

У червні 2026 року Камалія потрапила до реанімації із запаленням кишківника та гострим дивертикулітом. Артистка лікувалась за допомогою спеціальних препаратів, а також їй призначили сувору пожиттєву дієту. На тлі цього співачка й схудла. Артистка говорить, що за декілька місяців позбулась п’яти кілограмів. Врешті, сувора дієта — це і є головний секрет схуднення виконавиці.

«Так, я схудла. Але всього лише приблизно на 5 кг за кілька місяців. І за цими п’ятьма кілограмами немає жодного „чарівного секрету“. Сьогодні я справді дотримуюся дуже жорсткої дієти — але не заради схуднення, а через стан здоров’я. Ось і весь мій „секрет“», — пояснила артистка.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно переможниця «Холостяка-13» Інна Бєлєнь розповіла, як схудла на 27 кіло. Блогерка на фото до та після показала, як змінилась до невпізнання.

Новини партнерів

Новини партнерів