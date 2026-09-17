Камалія здивувала постійними сварками з ексчоловіком Мохаммадом Захуром і чому вони виникають

Мохаммад Захур та Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія здивувала постійними сварками з колишнім чоловіком, бізнесменом Мохаммадом Захуром.

Артистка стала героїнею нового випуску програми "Було/не було". Виконавиці поставили чимало запитань, зокрема, й про ексчоловіка. У Камалії запитали, чи свариться вона з Мохаммадом Захуром. Виявляється, між колишнім подружжям є розбіжності. Співачка та бізнесмен постійно сваряться через виховання їхніх 13-річних доньок — Арабелли та Мірабелли.

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«Постійно сварюся через це», — чесно зізналась артистка.

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Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / © instagram.com/kamaliyaofficial

Також співачка розповіла, в яких покупках відмовляє донькам. Двійнята захоплюються кінним спортом. Дівчата просили маму купити їм нового коня. Однак Камалія відмовила. У доньок вже є коні, а обслуговувати їх — річ недешева.

«Кінь черговий. Обслуговування коштує 160 тисяч гривень чи 180. Це за чотирьох коней. Ще одного коня Захур оплачує», — зізнається виконавиця.

Зазначимо, Камалія та Мохаммад Захур прожили в шлюбі майже 20 років. Пара оголосила про розлучення 2023 року. При цьому вони підтримують дружні стосунки, живуть разом та подорожують. Колишнє подружжя вирішило робити це заради доньок, аби ті не відчували, що батьки розлучились.

До речі, нещодавно Камалію заскочили на відпочинку з молодшим на 12 років співаком. Зірковій парі вже встигли приписати роман.

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