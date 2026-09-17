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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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67
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1 хв

Леді Кітті Спенсер поділилася рідкісними кадрами з відпустки зі своїм чоловіком-мільйонером і дочкою

35-річна леді Кітті Спенсер опублікувала серію фотографій, на яких вона зазнімкована в компанії свого чоловіка, 67-річного мільйонера Майкла Льюїса, та їхньої доньки Афіни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кітті Спенсер із чоловіком Майклом Льюїсом

Кітті Спенсер з чоловіком Майклом Льюїсом / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Старша донька графа Чарльза Спенсера показала в Instagram кадри, поділившись рідкісними подробицями свого сімейного життя. Знімки були зроблені під час літніх подорожей Французькою Рив’єрою.

Британська аристократка позувала в ефектному купальнику на борту супер’яхти Maison Mytheresa, яка в червні робила круїз між Монако та Сен-Тропе.

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із донькою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із донькою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

/ © Instagram Леді Кітті Спенсер

© Instagram Леді Кітті Спенсер

У своїй добірці фотографій племінниця принцеси Діани також поділилася рідкісним спільним знімком зі своїм чоловіком-мільйонером Майклом Льюїсом, який майже не з’являється на публіці, за якого вона вийшла заміж у липні 2021 року.

А ще вона поділилася фотографією своєї трирічної доньки Афіни, яка насолоджується кришталево чистим морем.

Кітті Спенсер із донькою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із донькою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Леді Кітті сяяла в червоно-білій смугастій сукні від Сільвії Тчерассі, а також насолоджувалася яскравим сонцем у фіолетовій мінісукні та сонцезахисних окулярах.

Кітті Спенсер із чоловіком Майклом Льюїсом / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із чоловіком Майклом Льюїсом / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер старанно уникала публічності своїх стосунків із Майклом, рідко публікуючи його фотографії в соціальних мережах і воліючи з’являтися на публіці на самоті. Також рідко вона показувала знімки своєї доньки.

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