Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

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Граф Спенсер анонсував раніше випуск книжки, в якій він планував викрити «неправду» та поділитися іншими «одкровеннями, які привернуть значну увагу публіки та шанувальників принцеси Уельської Діани.

«Для автора завжди досить схвильований та радісний момент — уперше взяти до рук друкований екземпляр нової книжки. Для мене це особливо значимо у випадку з „Лебединою піснею“ (Swan Song) — найособливішою з десяти книжок, написаних мною за останні три десятиліття.

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Чарльз Спенсер та принцеса Діана / © Getty Images

По суті, це проста посвята сестрі — незвичайній жінці — від її брата.

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Місяць тому я протягом трьох днів читав «Лебедину пісню» для запису аудіоверсії. Закінчивши роботу, я подумав: "Це саме те, що я хотів і мав сказати, - і, гадаю, вона схвалила б кожне слово", - написав у підписі під постом Чарльз Спенсер.

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

На фотографіях, якими поділився граф, він зазнімкований стоячи біля вікна з досить товстою книжкою в руках.

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

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