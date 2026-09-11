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Граф Чарльз Спенсер показав, який вигляд має книжка, яку він написав про свою сестру — принцесу Діану
Єдиний брат принцеси Діани – граф Чарльз Спенсер – показав книжку, яку він написав про свою знамениту сестру.
Граф Спенсер анонсував раніше випуск книжки, в якій він планував викрити «неправду» та поділитися іншими «одкровеннями, які привернуть значну увагу публіки та шанувальників принцеси Уельської Діани.
«Для автора завжди досить схвильований та радісний момент — уперше взяти до рук друкований екземпляр нової книжки. Для мене це особливо значимо у випадку з „Лебединою піснею“ (Swan Song) — найособливішою з десяти книжок, написаних мною за останні три десятиліття.
По суті, це проста посвята сестрі — незвичайній жінці — від її брата.
Місяць тому я протягом трьох днів читав «Лебедину пісню» для запису аудіоверсії. Закінчивши роботу, я подумав: "Це саме те, що я хотів і мав сказати, - і, гадаю, вона схвалила б кожне слово", - написав у підписі під постом Чарльз Спенсер.
На фотографіях, якими поділився граф, він зазнімкований стоячи біля вікна з досить товстою книжкою в руках.