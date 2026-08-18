Брат принцеси Діани випустить книжку про свою знамениту сестру, розповівши правду про її життя та раптову смерть

Чарльз Спенсер та принцеса Діана / © Getty Images

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Ці сенсаційні мемуари про його сестру та її передчасну смерть, у яких, за його словами, буде викрито «неправду» і міститимуться «одкровення, які привернуть значну увагу».

Чарльз Спенсер написав нову книжку про колишню принцесу Уельську, яка вийде наступного місяця і отримала назву «Лебедина пісня: Діана, моя сестра».

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Чарльз Спенсер та леді Діана Спенсер / © Getty Images

Книжка, яку описують як «неймовірно зворушливу» і «напрочуд відверту», позиціонується як розповідь про «дивовижну історію життя графа Спенсера з Діаною та трагічним тижнем її смерті» і стане першим випадком, коли він докладно розповість про її життя.

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За даними Mirror, у книжці будуть порушені теми її дитинства, невдалого шлюбу з нинішнім королем Чарльзом, а також напружених днів після її загибелі в автокатастрофі в Парижі у серпні 1997 року у віці 36 років.

На похороні Діани граф Спенсер виголосив знамениту, повну викликів, промову у Вестмінстерському абатстві, яка транслювалася по всьому світу та викликала оплески. У ній він багатозначно заприсягся, що «кровна сім'я» Діани захистить принців Вільяма та Гаррі, які на той час були підлітками.

Чарльз Спенсер та принцеса Діана / © Getty Images

Анонсуючи вихід книжки, Чарльз сказав: «У зв'язку з 30-ю річницею трагічної загибелі Діани мене знову завалили проханнями про інтерв'ю про мою сестру. Це переконало мене раз і назавжди записати свої власні думки та спогади, замість того щоб знову і знову відчувати дискомфорт від читання чужих думок, багато з яких засновані на неправді, що стала загальноприйнятою з часом.

Мета цієї книжки — розповісти правду про Діану з погляду її брата, так само, як я намагався зробити це, виступаючи на її похороні. Як і у своїй промові тоді, зараз я хочу говорити від імені Діани і робити це у відкрито позитивному ключі», - сказав граф Спенсер.

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«Я сподіваюся, що ця книжка зацікавить багатьох, хто досі зберігає пам'ять про Діану за її життя, і я був би радий, якби ті, хто надто молодий, щоб пам'ятати її в розквіті сил, після прочитання цієї книжки зрозуміли, ким вона була насправді: унікальною, динамічною особистістю, повною любові харизми та невпевненості в собі, яка не боялася труднощів і зробила світ набагато кращим, незважаючи на те, що пішла знього в такому юному віці».

Принцеса Уельська Діана / © Getty Images

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