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Брат принцеси Діани випустить книжку про свою знамениту сестру, розповівши правду про її життя та раптову смерть
Граф Чарльз Спенсер, молодший брат принцеси Діани, наступного місяця випустить нову книжку про життя своєї сестри і про те, що сталося після її смерті.
Ці сенсаційні мемуари про його сестру та її передчасну смерть, у яких, за його словами, буде викрито «неправду» і міститимуться «одкровення, які привернуть значну увагу».
Чарльз Спенсер написав нову книжку про колишню принцесу Уельську, яка вийде наступного місяця і отримала назву «Лебедина пісня: Діана, моя сестра».
Книжка, яку описують як «неймовірно зворушливу» і «напрочуд відверту», позиціонується як розповідь про «дивовижну історію життя графа Спенсера з Діаною та трагічним тижнем її смерті» і стане першим випадком, коли він докладно розповість про її життя.
За даними Mirror, у книжці будуть порушені теми її дитинства, невдалого шлюбу з нинішнім королем Чарльзом, а також напружених днів після її загибелі в автокатастрофі в Парижі у серпні 1997 року у віці 36 років.
На похороні Діани граф Спенсер виголосив знамениту, повну викликів, промову у Вестмінстерському абатстві, яка транслювалася по всьому світу та викликала оплески. У ній він багатозначно заприсягся, що «кровна сім'я» Діани захистить принців Вільяма та Гаррі, які на той час були підлітками.
Анонсуючи вихід книжки, Чарльз сказав: «У зв'язку з 30-ю річницею трагічної загибелі Діани мене знову завалили проханнями про інтерв'ю про мою сестру. Це переконало мене раз і назавжди записати свої власні думки та спогади, замість того щоб знову і знову відчувати дискомфорт від читання чужих думок, багато з яких засновані на неправді, що стала загальноприйнятою з часом.
Мета цієї книжки — розповісти правду про Діану з погляду її брата, так само, як я намагався зробити це, виступаючи на її похороні. Як і у своїй промові тоді, зараз я хочу говорити від імені Діани і робити це у відкрито позитивному ключі», - сказав граф Спенсер.
«Я сподіваюся, що ця книжка зацікавить багатьох, хто досі зберігає пам'ять про Діану за її життя, і я був би радий, якби ті, хто надто молодий, щоб пам'ятати її в розквіті сил, після прочитання цієї книжки зрозуміли, ким вона була насправді: унікальною, динамічною особистістю, повною любові харизми та невпевненості в собі, яка не боялася труднощів і зробила світ набагато кращим, незважаючи на те, що пішла знього в такому юному віці».