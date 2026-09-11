Джинсова куртка: стильні поєднання сезону та один модний табу-хитрик

Джинсва куртка: стильні поєднання сезону та один модний табу-хитрик / © Getty Images

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Є речі, які ніколи не виходять із моди. Джинсова куртка — саме така. Вона однаково органічно поєднується із сукнями, легінсами, спідницями та святковими образами, про це розповіло видання PureWow. А сучасна мода пропонує не обмежуватися класичним силуетом, у тренді експерименти з довжиною, шарами, фактурами та пропорціями.

Джинсовий бомбер і довга спідниця

Об’ємна куртка створює акцент на верхній частині фігури, а довга спідниця врівноважує силует. Образ виходить одночасно розслабленим і елегантним.

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Подвійний джинс

Дві джинсові речі в одному образі — однозначно так! Головне — грати на контрасті відтінків. Поєднуйте світлий вінтажний денім із темно-синім або чорним. А для максималістів є ще й джинсовий капелюх.

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Джинсова куртка поверх міді сукні

Структурована куртка допоможе окреслити силует і зробити образ зібранішим. Особливо вдало працюють А-силуети, які не сперечаються з об’ємом сукні.

Коротка куртка, шорти та футболка

Для теплої погоди найкраще обирати укорочені моделі, бо вони легші та не створюють зайвого об’єму. Ідеальна довжина — на рівні природної талії чи трохи нижче, до верхньої частини стегон.

Заспокойте яскравий принт

Якщо у вашому образі вже є квіти, смужки чи інший активний принт, темна джинсова куртка стане ідеальним «заспокійливим» елементом. Вона об’єднає всі деталі та не перевантажить образ.

Обирайте куртку-піджак

Класичний крій — далеко не єдиний варіант. Джинсовий піджак легко поєднати зі спідницею-олівцем або яскравими штанами, створити баланс між офісною елегантністю та невимушеним стилем.

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Спробуйте джинсовий тренч

Щоб такий образ не мав надто ковбойського вигляду, додайте елегантні деталі, наприклад, взуття з гострим носком, водолазку, жіночну блузу чи витончений аксесуар.

Перетворіть куртку на топ

Застебніть джинсову куртку на всі ґудзики та підкресліть талію ременем. У результаті отримаєте абсолютно новий верх, який можна носити зі спідницею-олівцем або навіть штанами зі шкіряним ефектом.

Поєднуйте різні стилі

Джинсова куртка чудово працює як «міст» між речами з різним настроєм. Наприклад, спортивні штани та класична сорочка можуть здаватися несумісними, але денім легко об’єднує ці два світи.

Заправте куртку у квіткову спідницю

Неочікуваний, але дуже ефектний хитрик. Заправлена джинсова куртка підкреслює талію, додає структури легкій квітковій спідниці та робить образ сучаснішим.

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Робіть ставку на декор

Заклепки, кристали, вишивка, аплікації та накладки здатні перетворити звичайну джинсову куртку на головний акцент образу. Це найпростіший спосіб зробити базову річ індивідуальнішою.

Чого краще не робити

Не надягайте коротку джинсову куртку поверх довгого верхнього одягу. Джинсова куртка під довгим тренчем або вовняним пальтом — чудовий багатошаровий варіант. Однак якщо зробити навпаки та надягнути коротку куртку поверх довгого пальта, пропорції образу можуть мати незбалансований та неохайний вигляд.

Стильне правило просте: коротші шари залишаємо всередині, довші — зверху.

Джинсова куртка давно перестала бути просто практичним верхнім одягом. Цього сезону вона може бути бомбером, піджаком, топом або головним елементом образу. Експериментуйте з довжиною, відтінками та шарами і базова річ заграє абсолютно по-новому.

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