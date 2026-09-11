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У костюмі карамельного відтінку і з брошкою-тризубом: Олена Зеленська приїхала до Канади
Перша леді України відвідала дитячу лікарню в Калгарі і поспілкувалася з дітьми й командою освітнього простору, що працює при медичному закладі.
Олена Зеленська у межах візиту до Канади відвідала дитячу лікарню Альберти в Калгарі — одного з найбільших педіатричних медичних центрів Західної Канади.
При лікарні працює Школа доктора Гордона Таунсенда — спеціальний освітній простір для дітей, які через тривале лікування не можуть відвідувати звичайні навчальні заклади. Тут маленькі пацієнти мають змогу продовжувати навчання навіть під час перебування в лікарні.
Перша леді зустрілася з командою школи та представниками Фундації дитячої лікарні Альберти — офіційної благодійної організації, яка залучає кошти та інвестиції для розвитку медичного закладу. Зеленська також поспілкувалася з дітьми, які перебувають на лікуванні.
Під час візиту дружина президента побувала і в Центрі молодіжної стійкості імені Маріан і Джима Сінні «Саміт». Там діти, підлітки та їхні родини можуть швидко й безкоштовно отримати психологічну допомогу без складної системи направлень.
Для першого дня в Канаді Зеленська обрала діловий образ у теплій осінній гамі. На ній був костюм карамельного відтінку, який складався з жакета класичного крою з акцентованою лінією плечей і широких штанів зі стрілками.
Під жакет перша леді одягла блакитну сорочку. Поєднання теплого карамельного і ніжного блакитного відтінків мало елегантний та гарний вигляд.
Символічною деталлю аутфіту стала золота брошка у вигляді тризуба, яку Олена приколола до лацкана жакета.
Лук перша леді доповнила лаконічними золотими сережками, браслетом і каблучкою. У неї було акуратне укладання з локонами і природний макіяж.
Нагадаємо, Олена Зеленська у штанях-палацо і білій блузці з мереживом рішельє відвідала гімназію на Київщині.