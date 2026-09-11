У костюмі карамельного відтінку і з брошкою-тризубом: Олена Зеленська приїхала до Канади

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська у межах візиту до Канади відвідала дитячу лікарню Альберти в Калгарі — одного з найбільших педіатричних медичних центрів Західної Канади.

При лікарні працює Школа доктора Гордона Таунсенда — спеціальний освітній простір для дітей, які через тривале лікування не можуть відвідувати звичайні навчальні заклади. Тут маленькі пацієнти мають змогу продовжувати навчання навіть під час перебування в лікарні.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді зустрілася з командою школи та представниками Фундації дитячої лікарні Альберти — офіційної благодійної організації, яка залучає кошти та інвестиції для розвитку медичного закладу. Зеленська також поспілкувалася з дітьми, які перебувають на лікуванні.

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Під час візиту дружина президента побувала і в Центрі молодіжної стійкості імені Маріан і Джима Сінні «Саміт». Там діти, підлітки та їхні родини можуть швидко й безкоштовно отримати психологічну допомогу без складної системи направлень.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Для першого дня в Канаді Зеленська обрала діловий образ у теплій осінній гамі. На ній був костюм карамельного відтінку, який складався з жакета класичного крою з акцентованою лінією плечей і широких штанів зі стрілками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Під жакет перша леді одягла блакитну сорочку. Поєднання теплого карамельного і ніжного блакитного відтінків мало елегантний та гарний вигляд.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Символічною деталлю аутфіту стала золота брошка у вигляді тризуба, яку Олена приколола до лацкана жакета.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Лук перша леді доповнила лаконічними золотими сережками, браслетом і каблучкою. У неї було акуратне укладання з локонами і природний макіяж.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у штанях-палацо і білій блузці з мереживом рішельє відвідала гімназію на Київщині.

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