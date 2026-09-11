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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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204
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2 хв

Амаль Клуні змінила червону доріжку на дипломатичні зустрічі: який образ обрала адвокатка в Афінах

Цього разу її вибір для офіційного заходу виявився особливо вишуканим.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Амаль Клуні

Амаль Клуні / © Associated Press

Після кількох яскравих появ на Венеційському кінофестивалі Амаль Клуні знову опинилася в центрі уваги, але цього разу не на червоній доріжці, а під час офіційного візиту до Афін. Відома адвокатка з прав людини зустрілася з президентом Греції Константіносом Тасуласом і прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Для офіційного заходу Амаль обрала образ, який чудово поєднав ділову стриманість і властиву їй жіночність та замість класичного чорного костюма вона зупинилася на монохромному комплекті червоного відтінку.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

До її луку увійшли приталений жакет укороченого стилю та спідниця до колін А-подібного крою. Вбрання було водночас сучасний, але й достатньо консервативним для зустрічі.

Особливої виразності образу додала шовкова блузка з великим бантом біля шиї, який був цікавим акцентом у ретростилі і нагадував естетику 1970-х. Аксесуари Амаль підібрала так, щоб вони лише доповнювали образ, але не переймали увагу на себе, зокрема це були чорна сумка та бежеві туфлі.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Та звісно головна прикраса її образу — це зачіска. Розкішне довге волосся Амаль було ідеально вкладене легкими хвилями і це було дуже жіночно і красиво.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Її поїздка до Греції має важливий професійний контекст. Співпраця Клуні з грецькою стороною розпочалася ще 2014 року. Тоді її лондонську юридичну фірму залучили до роботи над правовими питаннями, пов’язаними з можливим поверненням скульптур Парфенона з Британського музею до Греції.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Під час нинішнього візиту увага була зосереджена не лише на культурній спадщині, бо адвокатка також долучилася до заходів ЮНЕСКО, присвячених впливу штучного інтелекту на сферу культури і взяла участь у благодійному заході, спрямованому на протидію незаконній торгівлі творами мистецтва.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

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