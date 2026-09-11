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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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90
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1 хв

Герцогиня Софі в лаконічному луку та зі стильною зачіскою здійснила робочий вихід

Дружина принца Едварда – герцогиня Единбурзька Софі – прибула з візитом до Камбрії.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Софі

Герцогиня Софі / © Getty Images

Софі привітала коня під час відвідування ферми Сітоллер у Кесвіку (графство Камбрія), де вона зустрілася з орендарями ферми, що належить організації National Trust — Рубі та Денієлом Сімпсонами.

Для цього виходу герцогиня Единбурзька обрала простий та комфортний одяг. Вона одягла блакитну блузку, подовжений блейзер та бежеві прямі штани. Взула Софі зручні для тривалих прогулянок черевики на шнурках.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Образ свій герцогиня доповнила простим укладанням, золотими сережками у вухах та своєю улюбленою золотою підвіскою на шиї, яка чудово підкреслювала лаконічність образу.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Софі та її чоловік принц Едвард стали "секретною зброєю" британської королівської родини та чому так сталося.

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