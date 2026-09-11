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Герцогиня Софи в лаконичном луке и со стильной прической совершила рабочий выход
Супруга принца Эдварда – герцогиня Эдинбургская Софи – прибыла с визитом в Камбрию.
Софи поприветствовала лошадь во время посещения фермы Ситоллер в Кесвике (графство Камбрия), где она встретилась с арендаторами фермы, принадлежащей организации National Trust — Руби и Дэниелом Симпсонами.
Для этого выхода герцогиня Эдинбургская выбрала простой и комфортный лук. Она надела голубую блузку, удлиненный блейзер и бежевые прямые брюки. Обула Софи комфортные для длительных прогулок ботинки на шнурках.
Образ свой герцогиня дополнила простой укладкой, золотыми серьгами в ушах и своей любимой золотой подвеской на шее, которая отлично подчеркивала лаконичность образа.
Напомним, ранее мы рассказывали, как Софи и ее муж принц Эдвард стали "секретным оружием" британской королевской семьи и почему так произошло.