Какие цветы нужно посадить сейчас, чтобы в следующем году у вас был эффектный сад

Нарциссы / © Credits

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Поскольку листья начинают опадать, а солнце садится раньше, яркие весенние цветы могут казаться чем-то очень далеким. Однако, если вы хотите насладиться плодами красивого сада в следующем году, вам нужно начать прямо сейчас.

Что нужно посадить прямо сейчас, рассказывает Express.co.uk.

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Осень может показаться не самым подходящим временем для работы в саду, но на самом деле есть много дел, которые лучше выполнить до того, как изменится погода. Одно из этих дел станет залогом прекрасного цветения в следующем году.

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Итак, если вы хотите, чтобы ваш сад цвел нарциссами следующей весной, то вам нужно посадить луковицы нарциссов прямо сейчас. Лучшее время для посадки луковиц нарциссов — примерно с сентября по ноябрь, до наступления сильных зимних заморозков.

Это означает, что ваши нарциссы зацветут в идеальное для весны время — в период с марта по май.

Колокольчики также выигрывают от посадки примерно в это время.

Если вы хотите выращивать овощи круглый год, есть некоторые сорта, которые перенесут холодную погоду.

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Если вы хотите иметь возможность собирать зелень в течение всей зимы, то сейчас самое время начать сажать морозостойкие сорта, такие как капуста кале, пак-чой и горчица, которые идеально подходят для зимних салатов.

Если вы хотите опередить события, то сейчас самое время начать готовиться к зиме. Установите компостные контейнеры для садовых отходов, таких как листва и другие отмершие растительные остатки. Вы также можете начать закупать флис, готовый для укрытия и защиты любых чувствительных к морозу растений в холодные месяцы.

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