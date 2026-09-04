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- Шоу-бізнес
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В мюлях і сукні з малиною: Амаль Клуні з чоловіком сфотографували у Венеції
Зіркове подружжя прибуло на подію у гарних образах.
Амаль і Джорджа Клуні сфотографували під час прибуття на захід The Future Of… Creativity у Венеції.
Для свого виходу Амаль обрала ефектну світло сукню максі з принтом у вигляді малини. Вбрання мало обтислий силует, відкриті плечі та короткі спущені рукави. М’яке драпування на ліфі й талії красиво підкреслило її струнку фігуру.
Сукню вона поєднала з бежевими мюлями на високих фігурних підборах і з перехресними ремінцями. У руці Амаль тримала невелику бежеву в’язану сумку, декоровану намистинами, з металевими ручками-ланцюжками.
У вухах у неї були масивні золоті сережки, а на обличчі великі сонцезахисні окуляри. Довге волосся адвокатка частково зібрала на потилиці, а решту залишила розпущеною та уклала м’якими хвилями.
Джордж Клуні був одягнений у темно-синій костюм, чорну футболку і класичні чорні туфлі. Також на ньому були сонцезахисні окуляри, годинник і обручка.
Подружжя прибуло на подію водним таксі та, виходячи на берег, трималося за руки.
Нагадаємо, Амаль Клуні на церемонію відкриття 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю одягла елегантну чорну сукню Tom Ford by Haider Ackermann.