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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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441
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В мюлях і сукні з малиною: Амаль Клуні з чоловіком сфотографували у Венеції

Зіркове подружжя прибуло на подію у гарних образах.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Амаль і Джорджа Клуні

Амаль і Джорджа Клуні / © Getty Images

Амаль і Джорджа Клуні сфотографували під час прибуття на захід The Future Of… Creativity у Венеції.

Для свого виходу Амаль обрала ефектну світло сукню максі з принтом у вигляді малини. Вбрання мало обтислий силует, відкриті плечі та короткі спущені рукави. М’яке драпування на ліфі й талії красиво підкреслило її струнку фігуру.

Амаль і Джорджа Клуні / © Associated Press

Амаль і Джорджа Клуні / © Associated Press

Сукню вона поєднала з бежевими мюлями на високих фігурних підборах і з перехресними ремінцями. У руці Амаль тримала невелику бежеву в’язану сумку, декоровану намистинами, з металевими ручками-ланцюжками.

Амаль і Джорджа Клуні / © Getty Images

Амаль і Джорджа Клуні / © Getty Images

У вухах у неї були масивні золоті сережки, а на обличчі великі сонцезахисні окуляри. Довге волосся адвокатка частково зібрала на потилиці, а решту залишила розпущеною та уклала м’якими хвилями.

Амаль і Джорджа Клуні / © Associated Press

Амаль і Джорджа Клуні / © Associated Press

Джордж Клуні був одягнений у темно-синій костюм, чорну футболку і класичні чорні туфлі. Також на ньому були сонцезахисні окуляри, годинник і обручка.

Амаль і Джорджа Клуні / © Associated Press

Амаль і Джорджа Клуні / © Associated Press

Подружжя прибуло на подію водним таксі та, виходячи на берег, трималося за руки.

Нагадаємо, Амаль Клуні на церемонію відкриття 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю одягла елегантну чорну сукню Tom Ford by Haider Ackermann.

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