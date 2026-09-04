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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
277
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5–6 вересня

Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має значний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5–6 вересня?

Місяць розповідає

25-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час, коли будь-яка людина може виявити в собі надзвичайні здібності. Головним стане вміння передбачати майбутнє, яким зірки наділять — щоправда, лише на один день — усіх без винятку.

Місяць рекомендує

У цей час рекомендується вирушати в подорожі: незалежно від їхнього характеру — робочого чи особистого — вони виявляться однаково успішними. Також слід звернути увагу на сон, який насниться цими ночами: у ньому підсвідомість дасть нам важливу підказку щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася.

Місяць застерігає

Неприємні зауваження, які ми цими днями можемо почути від когось із оточення, бажано пропустити повз вуха, а ще краще — взагалі не спілкуватися з тими, хто здатний їх висловлювати. Не менш важливо не дозволяти собі не тільки поганих слів, а й негативних думок на адресу людей, що нас оточують: згодом ми — через свою чутливу натуру — пошкодуємо про це, але не зможемо нічого виправити.

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