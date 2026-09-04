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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
2 хв

Шашлик-рулет із сиром: рецепт для мангала

Свинячий ошийок, хрусткий бекон, розплавлений сир та ароматні спеції — цей шашлик-рулет легко може стати головною стравою пікніка, а маринована цибулька і м’який лаваш зроблять подавання ще смачнішим.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Шашлик-рулет із сиром tiktok.com/@kubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.com/@kubfood

Якщо звичайний шашлик уже не дивує, саме час спробувати дещо цікавіше. Фудблогер Олександр Кубицький пропонує приготувати соковитий шашлик-рулет з ошийка з сиром і беконом. М’ясо розгортають у тонкий пласт, наповнюють ароматною начинкою, скручують у рулет, а потім нарізають порційними шматочками та обсмажують на мангалі.

Подавати таку страву блогер радить із лавашем, а особливий фінальний штрих — маринована цибуля.

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Інгредієнти

Для шашлику

  • свинячий ошийок

  • бекон

  • твердий сир

  • цибуля

  • паприка

  • копчена паприка

  • чорний перець

  • сухий часник

  • чебрець

  • сіль

Для подавання

  • вірменський лаваш

Для цибулевого салату

  • синя цибуля

  • жовта ріпчаста цибуля

  • червоний перець

  • зелень

  • сумах

  • сіль

Приготування

  1. Ошийок розріжте вздовж так, щоб розгорнути його в один тонкий пласт.

  2. Щедро приправте м’ясо сумішшю спецій.

  3. Зверху викладіть бекон, кільця цибулі та шматочки твердого сиру.

  4. Щільно скрутіть м’ясо в рулет і добре перев’яжіть кулінарною ниткою, щоб начинка залишилася всередині.

  5. Готовий рулет наріжте товстими шайбами.

  6. Викладіть їх на решітку та смажте над жаром, регулярно перевертаючи, доки м’ясо не приготується, а зовні не з’явиться апетитна рум’яна скоринка.

  7. Тим часом приготуйте цибулю. Наріжте синю та жовту цибулю півкільцями, додайте подрібнений червоний перець і зелень.

  8. Посипте сумахом, посоліть і добре перемішайте.

  9. Для подавання викладіть на лаваш щедру порцію цибулевого салату, зверху розмістіть гарячі шашлики-рулети та додайте ще трохи ароматної цибулі.

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Зовні — рум’яна скоринка, всередині — соковите м’ясо, бекон і розплавлений сир, а свіжа цибуля з сумахом додає приємної пікантності.

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