Шашлик-рулет із сиром: рецепт для мангала

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.com/@kubfood

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Якщо звичайний шашлик уже не дивує, саме час спробувати дещо цікавіше. Фудблогер Олександр Кубицький пропонує приготувати соковитий шашлик-рулет з ошийка з сиром і беконом. М’ясо розгортають у тонкий пласт, наповнюють ароматною начинкою, скручують у рулет, а потім нарізають порційними шматочками та обсмажують на мангалі.

Подавати таку страву блогер радить із лавашем, а особливий фінальний штрих — маринована цибуля.

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Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Інгредієнти

Для шашлику

свинячий ошийок

бекон

твердий сир

цибуля

паприка

копчена паприка

чорний перець

сухий часник

чебрець

сіль

Для подавання

вірменський лаваш

Для цибулевого салату

синя цибуля

жовта ріпчаста цибуля

червоний перець

зелень

сумах

сіль

Приготування

Ошийок розріжте вздовж так, щоб розгорнути його в один тонкий пласт. Щедро приправте м’ясо сумішшю спецій. Зверху викладіть бекон, кільця цибулі та шматочки твердого сиру. Щільно скрутіть м’ясо в рулет і добре перев’яжіть кулінарною ниткою, щоб начинка залишилася всередині. Готовий рулет наріжте товстими шайбами. Викладіть їх на решітку та смажте над жаром, регулярно перевертаючи, доки м’ясо не приготується, а зовні не з’явиться апетитна рум’яна скоринка. Тим часом приготуйте цибулю. Наріжте синю та жовту цибулю півкільцями, додайте подрібнений червоний перець і зелень. Посипте сумахом, посоліть і добре перемішайте. Для подавання викладіть на лаваш щедру порцію цибулевого салату, зверху розмістіть гарячі шашлики-рулети та додайте ще трохи ароматної цибулі.

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Шашлик-рулет із сиром / tiktok.comkubfood

Зовні — рум’яна скоринка, всередині — соковите м’ясо, бекон і розплавлений сир, а свіжа цибуля з сумахом додає приємної пікантності.

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