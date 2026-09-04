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Шашлик-рулет із сиром: рецепт для мангала
Свинячий ошийок, хрусткий бекон, розплавлений сир та ароматні спеції — цей шашлик-рулет легко може стати головною стравою пікніка, а маринована цибулька і м’який лаваш зроблять подавання ще смачнішим.
Якщо звичайний шашлик уже не дивує, саме час спробувати дещо цікавіше. Фудблогер Олександр Кубицький пропонує приготувати соковитий шашлик-рулет з ошийка з сиром і беконом. М’ясо розгортають у тонкий пласт, наповнюють ароматною начинкою, скручують у рулет, а потім нарізають порційними шматочками та обсмажують на мангалі.
Подавати таку страву блогер радить із лавашем, а особливий фінальний штрих — маринована цибуля.
Інгредієнти
Для шашлику
свинячий ошийок
бекон
твердий сир
цибуля
паприка
копчена паприка
чорний перець
сухий часник
чебрець
сіль
Для подавання
вірменський лаваш
Для цибулевого салату
синя цибуля
жовта ріпчаста цибуля
червоний перець
зелень
сумах
сіль
Приготування
Ошийок розріжте вздовж так, щоб розгорнути його в один тонкий пласт.
Щедро приправте м’ясо сумішшю спецій.
Зверху викладіть бекон, кільця цибулі та шматочки твердого сиру.
Щільно скрутіть м’ясо в рулет і добре перев’яжіть кулінарною ниткою, щоб начинка залишилася всередині.
Готовий рулет наріжте товстими шайбами.
Викладіть їх на решітку та смажте над жаром, регулярно перевертаючи, доки м’ясо не приготується, а зовні не з’явиться апетитна рум’яна скоринка.
Тим часом приготуйте цибулю. Наріжте синю та жовту цибулю півкільцями, додайте подрібнений червоний перець і зелень.
Посипте сумахом, посоліть і добре перемішайте.
Для подавання викладіть на лаваш щедру порцію цибулевого салату, зверху розмістіть гарячі шашлики-рулети та додайте ще трохи ароматної цибулі.
Зовні — рум’яна скоринка, всередині — соковите м’ясо, бекон і розплавлений сир, а свіжа цибуля з сумахом додає приємної пікантності.