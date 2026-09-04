Стів Віткофф і Джаред Кушнер / © Associated Press

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Запланований на 6 вересня візит до Києва представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера опинився під загрозою зриву. Віткофф побоюється їхати до української столиці через закритий повітряний простір та позицію Росії.

Про це повідомило Kyiv Independent із посиланням на обізнаного з ситуацією співрозмовника.

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Віткофф і Кушнер можуть змінити плани щодо поїздки до Києва, яка була запланована на 6 вересня. За словами джерела, Віткофф «почав боятися», після чого почали розглядати інші варіанти проведення візиту.

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«Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливий до настроїв росіян. Там їм кажуть, що це небезпечно», — сказав співрозмовник видання.

Кілька джерел Kyiv Independent, обізнаних із підготовкою поїздки, розповіли, що американська делегація розглядала можливість дістатися Києва літаком. Водночас через логістичні проблеми та безпекову ситуацію остаточне рішення щодо поїздки наразі не ухвалене, а її терміни можуть змінитися.

Раніше джерело видання повідомляло, що Віткофф не хотів їхати до української столиці потягом, оскільки повітряний простір над Києвом залишається закритим.

Близьке до адміністрації президента США джерело підтвердило Kyiv Independent, що поїздка представників американського лідера планувалася, але її «все ще можуть скасувати».

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Зауважимо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Білий дім, імовірно, знову попросить Україну утриматися від ударів по Москві на час перебування Віткоффа і Кушнера. Водночас Пєсков не уточнив, чи готова РФ зі свого боку взяти на себе подібні зобов’язання, поки американські чиновники перебуватимуть у Києві.

Візит Віткоффа і Кушнера до Києва — що відомо про плани

Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі в Києві з представниками президента США Дональда Трампа, дати якої вже попередньо узгоджені. За глави держави, українська команда перебуває в цілодобовій комунікації з американською стороною, яка також планує візит до Москви.

4 вересня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Віткофф і Кушнер розглядали можливість прибути до Києва літаком 6 вересня після візиту до Москви. Парламентар зазначив, що Вашингтон серйозно обговорював варіант перельоту безпосередньо до Борисполя. Однак, на думку Гончаренка, планам може завадити російська атака: у п’ятницю дрон влучив по літаку в київських Жулянах.

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