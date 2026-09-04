Футболіст збірної України може залишити саудівський клуб через два тижні після трансферу

Артем Бондаренко / facebook.com/alahlifc1937

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Півзахисник збірної України Артем Бондаренко, який два тижні тому на правах оренди перейшов з донецького "Шахтаря" до "Аль-Ахлі", може залишити саудівський клуб.

Про це повідомляє саудівський журналіст Халід аз-Захрані.

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За його інформацією, зараз у клубі активно обговорюють долю Бондаренка. В "Аль-Ахлі" розглядають можливість розірвати орендну угоду з 26-річним українцем або виключити його із заявки команди на чемпіонат країни. До консультацій саудівський клуб залучив юристів.

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Зазначимо, що перехід Бондаренка до "Аль-Ахлі" супроводжувався скандалом — клуб оголосив про підписання українця, але незабаром видалив всю інформацію про трансфер, не залишивши жодних пояснень.

Пізніше Артем все-таки став гравцем "Аль-Ахлі", перейшовши на правах оренди до 30 червня 2027 року з можливістю викупу прав на футболіста на постійній основі.

Уболівальники саудівського клубу розкритикувал цей трансфер, вважаючи можливу суму викупу Бондаренка значно завищеною — раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що "Шахтар" може отримати за гравця 19 мільйонів євро.

На початку вересня "Аль-Ахлі" оголосив про відставку спортивного директора клубу Руї Педру. Португальського функціонера вирішили звільнити через те, що місцеві вболівальники дуже незадоволені трансферною кампанією.

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Журналіст Саша Тавольєрі також додав, що Бондаренка планують перевести лише до заявки на Лігу чемпіонів Азії.

"Артем Бондаренко буде переведений виключно до складу команди, що виступатиме в Лізі чемпіонів Азії. "Аль-Ахлі" також шукає спосіб якнайшвидше позбутися цього гравця та підписати на його місце іншого півзахисника", — написав Тавольєрі в соцмережі X.

Бондаренко вже відіграв за новий клуб два матчі, результативними діями не відзначився.

Додамо, що головним тренером "Аль-Ахлі" є 55-річний хорватський фахівець Маріно Пушич, який у минулому очолював "Шахтар".

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Нагадаємо, Бондаренко є вихованцем академії "Шахтаря". Він провів у складі донецької команди 169 матчів, у яких забив 34 голи і віддав 29 результативних передач.

Разом з "гірниками" Бондаренко чотири рази ставав чемпіоном України, двічі підіймав над головою Кубок країни та одного разу вигравав Суперкубок України.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив заявку на матчі основного раунду Ліги чемпіонів.

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