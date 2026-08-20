Саудівський клуб оголосив про перехід футболіста "Шахтаря" і збірної України, але потім видалив пост

Артем Бондаренко / © ФК Шахтар

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Трансфер півзахисника донецького "Шахтаря" і збірної України Артема Бондаренка до саудівського "Аль-Ахлі" перебуває під загрозою зриву.

У ніч проти 20 серпня клуб із Джидди офіційно оголосив про перехід 25-річного футболіста, але незабаром видалив всю інформацію про трансфер, не залишивши жодних пояснень.

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Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що донецький клуб отримає за гравця 19 мільйонів євро, але пізніше також видалив свій допис у соціальних мережах.

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За інформацією ЗМІ, спортивний директор "Аль-Ахлі" особисто телефонував журналісту з вимогою не публікувати новини про перехід Бондаренка та не повідомляти жодних фінансових деталей.

Саудівський клуб навіть опублікував цитату Бондаренка, однак тепер його трансфер до Саудівської Аравії опинився під питанням.

"Я дуже радий, що одягнув футболку "Аль-Ахлі". Для мене велика честь приєднатися до такого великого клубу та чемпіона Азії. Я з нетерпінням чекаю на можливість показати все, на що здатний, щоб досягти нових успіхів і порадувати вболівальників клубу", — нібито коментував українець свій перехід, який зараз під загрозою зриву.

Зазначимо, що головним тренером "Аль-Ахлі" є 55-річний хорватський фахівець Маріно Пушич, який у минулому очолював "Шахтар".

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Нагадаємо, Бондаренко є вихованцем академії "Шахтаря". Він провів у складі донецької команди 169 матчів, у яких забив 34 голи і віддав 29 результативних передач.

Разом з "гірниками" Бондаренко чотири рази ставав чемпіоном України, двічі підіймав над головою Кубок країни та одного разу вигравав Суперкубок України.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" підписала володаря "Золотого м'яча" та найкращого футболіста ЧС-2026.

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