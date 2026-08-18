Новий корейський тренд підкорює Мережу: що роблять дорослі, щоб виглядати молодшими

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У соцмережах набирає популярності південнокорейський тренд «еґьо»: дорослі розмовляють дитячими голосами та використовують милу міміку, щоб здаватися молодшими. Науковці з’ясували, як працює цей акустичний ефект і чому він змінює сприйняття людини оточенням.

Про це повідомляє Daily Mail.

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«Еґьо» з корейської означає «поводитися мило». Людина розмовляє високим голосом, надуває губи, підморгує та показує милі жести — наприклад, робить серце пальцями чи прикладає руки до щік. Поведінка популярна серед K-pop-зірок, але в соцмережах її сприймають неоднозначно: дехто вважає такі манери дивними або лякаючими.

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У межах експерименту дослідники залучили чоловіків та жінок віком від 25 до 31 року, які читали однакові речення зі зміною інтонації та у звичайній манері. Науковці проаналізували значення першої форманти (F1) голосних звуків, яка залежить від довжини голосового тракту та руху артикуляційних органів.

«Короткий голосовий тракт природно створює вищі резонанси, а отже, і вищі формантні частоти, ніж довший. Це одна з головних причин, чому дитячі голоси так відрізняються від голосів дорослих», — пояснила авторка дослідження Чжі-ин Кім.

Аналіз показав, що під час «еґьо» люди свідомо змінюють звучання голосу, створюючи ефект коротшого голосового тракту. За словами співавтора дослідження Фолькера Деллво, завдяки цьому людина здається молодшою та меншою.

Дослідники зазначають, що така поведінка протилежна стратегії, яку використовують тварини. У дикій природі особини часто опускають гортань, щоб здаватися більшими та залякати суперника. Натомість люди застосовують зворотний механізм, аби викликати симпатію та полегшити встановлення соціальних контактів.

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«Якщо це так, то милий вигляд може не лише зробити людину більш доступною, але й допомогти утвердити її ідентичність у свідомості інших, що є фундаментальним на початку будь-яких близьких соціальних стосунків», — підсумував Деллво.

Нагадаємо, 40-річна мешканка Алабами Джейн Джонсон, яку в Мережі жорстоко розкритикували за «занадто старечий вигляд», продемонструвала вражаючу трансформацію вже за кілька місяців. Після того, як коментатори в TikTok давали їй понад 50 років, жінка змінила підхід до догляду за собою та способом життя, а тепер вражає глядачів молодим і свіжим виглядом.

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