Чи зможе захоплення Росією Донбасу зупинити війну: командир «Ахіллеса» дав різку оцінку

Юрій Федоренко

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Захоплення Донбасу не стане фінальною точкою для Кремля, адже для Путіна тривала війна є ключовою умовою збереження власної влади. Водночас прийдешня зима для України буде складнішою за всі попередні.

Про це заявив командир батальйону БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в коментарі «УНІАН».

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Військового запитали, наскільки реалістичною є можливість встановлення Росією повного контролю над Донбасом до осені 2027 року. Федоренко відповів, що для Путіна важливе не стільки захоплення певної території, скільки сам процес довготривалої війни. Адже тривалість бойових дій наразі забезпечує перебування диктатора при владі.

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«А все, що ви чуєте про Донбас, — це інформаційні кампанії-маніпуляції», — пояснив Федоренко.

Військовий наголосив: твердження про те, що в разі захоплення росіянами Донбасу війна може закінчитися того ж дня, «не відповідають дійсності».

Водночас, він не виключає, що як тільки Росія втратить фінансово-економічну спроможність активно вести бойові дії, у Кремлі зрозуміють, що війну потрібно завершувати.

Федоренко зауважив, що «щодо Донбасу це вже раз 17-й, коли у них (росіян — Ред.) переноситься дедлайн, а щодо Куп’янська, здається, він заявляв уже 22 рази».

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«Не варто зважати на заяви, які робить диктатор Путін, зокрема щодо окремих регіонів… Росія не збирається припиняти війну проти України. Росію можна лише змусити припинити війну проти України», — вважає військовий

Попередження про важку зиму

На думку Федоренка, росіяни прагнуть змусити українців виїжджати з країни або погоджуватися на будь-які варіанти мирної угоди. Тому РФ буде лише посилювати ракетно-дроновий терор.

«Тому прийдешня зима буде складнішою за всі попередні, навіть якщо за температурним режимом вона буде теплою», — підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні Росія вкотре відкинула «замороження» війни і припинення бойових дій проти України за нинішньою лінією зіткнення.

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