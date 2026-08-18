Новый корейский тренд покоряет Сеть: что делают взрослые, чтобы выглядеть моложе

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В соцсетях набирает популярность южнокорейский тренд «Эгьо»: взрослые разговаривают детскими голосами и используют милую мимику, чтобы казаться моложе. Ученые выяснили, как работает этот акустический эффект и почему он изменяет восприятие человека окружением.

Об этом сообщает Daily Mail.

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«Эгьо» из корейского означает «вести себя мыло». Человек говорит высоким голосом, надувает губы, подмигивает и показывает милые жесты — например, делает сердце пальцами или прикладывает руки к щекам. Поведение популярно среди K-pop-звезд, но в соцсетях его воспринимают неоднозначно: некоторые считают такие манеры странными или пугающими.

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В рамках эксперимента исследователи привлекли мужчин и женщин от 25 до 31 года, которые читали одинаковые предложения с изменением интонации и в обычной манере. Ученые проанализировали значение первой форманты (F1) гласных звуков, зависящей от длины голосового тракта и движения артикуляционных органов.

«Краткий голосовой тракт естественно создает более высокие резонансы, а значит, и более высокие формантные частоты, чем длиннее. Это одна из главных причин, почему детские голоса так отличаются от голосов взрослых», — объяснила автор исследования Чжи-ин Ким.

Анализ показал, что во время Эгьо люди сознательно изменяют звучание голоса, создавая эффект более короткого голосового тракта. По словам соавтора исследования Фолькера Деллво, благодаря этому человек кажется младшим и меньшим.

Исследователи отмечают, что такое поведение противоположно стратегии, используемой животными. В дикой природе особи часто опускают гортань, чтобы казаться больше и запугать соперника. В то же время люди применяют обратный механизм, чтобы вызвать симпатию и облегчить установление социальных контактов.

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«Если это так, то милый вид может не только сделать человека более доступным, но и помочь утвердить его идентичность в сознании других, что является фундаментальным в начале любых близких социальных отношений», — подытожил Деллво.

Напомним, 40-летняя жительница Алабамы Джейн Джонсон, которую в Сети жестоко раскритиковали за «слишком старческий вид», продемонстрировала поразительную трансформацию уже через несколько месяцев. После того, как комментаторы в TikTok давали ей более 50 лет, женщина изменила подход к уходу за собой и образу жизни, а теперь поражает зрителей молодым и свежим видом.

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