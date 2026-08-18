Чтобы деньги не "утекали" из дома, не отдавайте эти вещи бесплатно: народные приметы о финансах

Народные приметы / © Associated Press

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В народных поверьях некоторые обычные бытовые вещи считаются своеобразными носителями изобилия. Поэтому наши предки верили, что бесплатно отдавать их не стоит, ведь вместе с предметом можно якобы отдать часть собственного благосостояния.

Об этом пишет radiotrek.

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Речь идет не о реальных финансовых правилах, а именно о народных приметах и предрассудках. Считалось, что соблюдение простых правил помогает сохранить деньги и избежать проблем в семье.

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Часы и кошелек

К вещам, которые не советовали просто так дарить или отдавать другим, относятся часы и кошельки. Также в этом списке оказывались разные ценные предметы.

По поверьям, вместе с такими вещами человек может передать другому часть своего финансового потока. Именно поэтому, если очень хочется отдать подобный предмет, по народной традиции советовали получить хотя бы символическую сумму.

Почему не советуют отдавать ключи

Отдельная примета касается ключей от дома. По старым поверьям, их не следует передавать другому человеку просто так — даже если речь идет только о временном использовании.

Например, если вы оставляете ключ соседу, который должен поливать цветы в ваше отсутствие, по примете лучше попросить символическую монету.

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Считалось, что таким образом ключ не отдают бесплатно, а условно выкупают. Это якобы помогает сохранить состояние в доме и избежать семейных конфликтов.

Одежда и обувь также советуют «продавать»

К вещам, которые по приметам не стоит отдавать безвозмездно, относятся одежда и обувь, особенно новые.

В обиходе случаются ситуации, когда новая вещь не подошла по размеру или просто не понравилась, поэтому ее отдают родственникам или друзьям. Однако народные поверья советуют в этом случае получить символическую плату.

Это может быть даже несколько гривен. По поверью, такой «откуп» не позволяет якобы вместе с вещью передать собственное финансовое благополучие.

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В то же время, все эти правила являются народными приметами , а не подтвержденными способами влияния на финансовое положение человека.

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