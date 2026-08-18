Курс валют на 19 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют в среду, 19 августа.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 8 копеек и составляет 44,77 грн. Также вырос показатель евро — на 3 копейки. Злотый же упал на 2 копейки.

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Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,77 (+8 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,83 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,99 (-3 коп.).

Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается. По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляцию и международную помощь Украине.

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