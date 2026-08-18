"Ей было тяжело": коллега Хайден Панеттьери рассказал о последних днях актрисы

Хайден Панеттьери / © Instagram Хайден Панеттьери

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Актер Джастин Чатвин рассказал об одиночестве и переживаниях Хайден Панеттьери , с которым сыграл в ее последнем фильме Sleepwalker («Лунатик»).

Об этом Чатвин сказал в интервью People, опубликованном 17 августа. Его слова приводит E! Новости .

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По словам актера, на этот раз Панеттьери казалась ему другой, чем в первые годы их знакомства. Он заметил, что ей было тяжело, но не считал, что причиной был сам фильм.

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«Я видел, что ей было тяжело, и подумал: „Не думаю, что дело в этом фильме“. Мне очень нравились, и мне действительно нравилось работать с ней, но я также знаю, что она была очень одинока», — сказал Джастин Чатвин.

В то же время актер описал их сотрудничество как хорошее и отметил, что Панеттьери говорила с ним о личных переживаниях. Фильм Sleepwalker посвящен домашнему насилию, поэтому эта тема могла задеть актрису лично.

«Мы прекрасно нашли общий язык, и съемки были замечательными, но фильм был о домашнем насилии, и эта тема могла задеть ее лично, потому что она об этом вспоминала. Она открылась мне во многих вещах», – рассказал Чатвин.

Чатвин также сравнил Панеттьери, которую встретил во время работы над Sleepwalker , с той, которую знал раньше. Он сказал, что 15 лет «живет трезво», и «знаком с миром зависимости», а также выразил личное мнение о том, как Голливуд уносит молодость.

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Напомним, официальную причину смерти Панеттьери не объявили. Первые обстоятельства сообщила полиция , а расследование устанавливает окончательную причину. В то же время в сети распространяется информация, что смерть якобы могла наступить из-за передозировки , однако это только предположение медиа.

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