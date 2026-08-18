Люди поддержали мать-убийцу троих детей: для ее родителей собрали более $800 тыс.

Линдси Клэнси, которая задушила троих своих детей / © Associated Press

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В Массачусетсе продолжается громкий судебный процесс над Линдси Кленси, которая задушила троих своих детей. Несмотря на жестокость преступления, неравнодушные собрали более 800 тыс. дол. для родителей женщины, истощивших собственные сбережения из-за поддержки дочери.

Об этом пишет Fox News.

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Кленси признала, что задушила троих своих детей — 5-летнюю Кору, 3-летнего Доусона и 8-месячного Каллана. Ей предъявили три обвинения в убийстве первой степени.

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Сторона защиты настаивает, что женщина не может быть привлечена к уголовной ответственности, поскольку во время совершения преступления страдала от послеродового психоза и других психических расстройств. Адвокаты также заявляют, что состояние Кленси могло ухудшиться из-за многочисленных медикаментов, которые ей назначали.

Между тем, сумма пожертвований для родителей женщины — Паулы и Майка Масгроувов — уже превысила 830 тыс. дол. Организаторы установили конечную цель сбора на уровне 2 млн. дол. Судя по информации на странице кампании, ее начали шесть дней назад.

Отмечается, что собранные средства предназначены исключительно для родителей Кленси, которые «годами несли расходы на поездки, проживание и повседневную жизнь, необходимые для того, чтобы оставаться рядом с дочерью, тратя сбережения, которые они накапливали на протяжении всей жизни».

Масгроувы не покидали дочь в течение всего судебного процесса. Если Кленси признают виновной, ей может грозить пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

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«Этот сбор не требует от кого-то разделять свое мнение по Линдси или уголовному делу. Он лишь призывает доноров признать чрезвычайное финансовое бремя, которое ее родители несут просто потому, что продолжают быть рядом с ней», — говорится на странице сбора.

Поддержать семью решили люди из разных стран мира. Один из доноров написал: «Отправляю любовь из Белиза, Центральная Америка», другой оставил сообщение «Отправляю любовь из Австралии», а жертводатель из Великобритании написал: «Отправляю поддержку». В общей сложности количество таких взносов достигает десятков тысяч.

«В конце концов, это дело завершится. Каким бы ни был результат, Майку и Пауле все равно придется собирать в кучу жизнь, которую они поставили на паузу ради того, чтобы быть рядом с дочерью. Они не должны встречать это будущее без финансового основания, которое они строили десятилетиями».

Напомним, Кленси в январе 2023 года задушила троих своих малолетних детей, после чего пыталась покончить с собой и осталась парализованной. Адвокаты и бывший муж подсудимой настаивают на ее невиновности из-за психического заболевания, уверяя, что женщина страдала послеродовым психозом и биполярным расстройством и убила детей из-за голосов в голове, которые приказывали это сделать. Защита доказывает, что медики не предоставили Клэнси должной помощи, несмотря на жалобы на навязчивые мысли, из-за чего пара судится с больницами.

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