Одежда для женщин после 60 лет: какие вещи из гардероба двадцатилетних следует носить зрелым женщинам

Одежда для женщин после 60 лет:

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Сегодняшние тенденции давно вышли за пределы любых возрастов, позволяя каждой женщине выбирать одежду свободно, ориентируясь на удобство и собственный вкус. Зрелым дамы совсем не обязательно покупать вещи с маркировкой для определенного возраста или прятаться за строгой однообразной классикой. Как советуют польские эксперты по моде, секрет удачного и живого стиля кроется в умении совмещать проверенную временем базу с несколькими свежими акцентами. Подобный микс позволяет не только выглядеть современно, но и сохранять индивидуальность и чувствовать себя комфортно каждый день.

Что следует добавить в свой гардероб зрелым женщинам

Свободный кардиган вместо мешковатого свитера

Первым претендентом на заимствование из молодежного гардероба является кардиган оверсайз. Модели с крупной вязкой, заметными пуговицами и опущенной линией плеч отлично согревают и при этом не выглядят слишком тяжелыми. Они хорошо сочетаются с прямыми брюками, простыми блузами и лоферами.

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Здесь важно соблюдать баланс пропорций, объемный верх гармоничнее смотрится в паре с более узким низом, а длинный кардиган лучше носить расстегнутым. Это создает вертикальную линию, которая визуально извлекает силуэт. Карамельные, кремовые, темно-синие или бордовые модели способны легко заменить классический блейзер или легкий пиджак.

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Платок, шарф, освежающий образ

Небольшой шейный платок, шарф не имеет возрастных границ. Если внучка обычно носит ее в волосах или завязывает на сумке, то женщина постарше может элегантно связать ее на шею, накинуть на голову или украсить ею ручку своей сумки. Такая небольшая деталь способна мгновенно оживить обычную рубашку, пальто или трикотажное платье.

При этом совсем не обязательно ограничиваться только приглушенными цветами. Красочный платок у лица способен хорошо освежить цвет кожи и придать образу свежести. Главное, чтобы ее оттенки подходили к волосам, тону кожи и верхней одежде.

Платок

Возвращение джинсов mom fit

Модели брюк с высокой талией, более вольными тропинками и суженными штанинами, которые сегодня называют «мамскими», хорошо знакомы старшему поколению, ведь подобные фасоны были популярны несколько десятилетий назад. Их главное преимущество — это комфорт и возможность подчеркнуть талию без чрезмерного обтягивания ног.

Самыми универсальными будут джинсы без дыр, резких потертостей и излишних украшений. Их можно комбинировать с рубашками, водолазками или мягкими свитерами. Подвернутые штанины в сочетании с лоферами, балетками или белыми кедами придают наряду легкости, при условии, что сами брюки идеально сидят в талии.

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Джинсы mom fit. Фото: kobieta.interia.pl

Оверсайз-пиджак подходит и для зрелого возраста

Просторный блейзер с четко очерченной линией плеч может смотреться на зрелой женщине не менее эффектно. Он придает силуэту выразительную структуру, прикрывает зону талии и бедер, а обычным джинсам придает более элегантный вид.

Однако оверсайз не означает одежду с чужого плеча, которая выглядит случайно великоватой. Линия плеч должна лежать на своем месте, рукава не должны полностью закрывать ладони, а ткань не должна натягиваться на спине. Проще всего стилизовать темно-синие, серые, бежевые или клетчатые блейзеры. Одетые в паре с белой футболкой, прямыми брюками и кроссовками, они выглядят современно и непринужденно.

Новое звучание рубашек, юбок и платьев

Просторную белую рубашку из гардероба внучки можно носить по-разному, классически заправив в штаны или же надев расстегнутую поверх топа вроде легкой накидки. Она дарит свободу движений и подходит как к дениму, так и к юбкам меди.

Блузки с декоративными воротничками, едва заметными рюшами или завязками под шеей тоже станут удачным выбором. Чтобы образ не выглядел слишком «костюмным», такой верх лучше совмещать с простыми брюками и минимальным количеством украшений.

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Плиссированные или слегка расклешенные юбки длиной ниже колена — еще один элемент, объединяющий поколение. Если молодежь может совмещать их с массивной обувью, то старшие женщины с коротким кардиганом, рубашкой и удобными туфлями на каблуке. Выигрышнее всего выглядит длина, заканчивающаяся в самом узком месте икры.

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