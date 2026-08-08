Обувь / иллюстративное фото / © Freepik

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Основательница бренда Sole Bliss и дизайнер Лиза Кей предостерегла от следования летним обувным трендам, таким как таби от Maison Margiela или балетки.

В интервью Daily Mail эксперт подчеркнула, что главная ошибка женщин — это выбор туфель исключительно по внешнему виду. По её словам, тесный носок, неудобный каблук или скользкая подошва могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем стоп и вызвать боль.

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Эксперт проанализировала самые модные силуэты сезона и рассказала, какая обувь является безопасной, а от каких трендов лучше отказаться.

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Обувь с раздельным носком

Эпатажные модели Tabi от Maison Margiela стали настоящим хитом среди модниц по всему миру, однако покупать их стоит не всем. По словам Лизы Кей, искусственное разделение большого и второго пальцев создает чрезмерную нагрузку на суставы и может провоцировать воспаление нервных тканей стопы.

Кайли Дженнер в туфлях с раздельным носком / © Daily Mail

Особенно опасна такая обувь для людей с диабетической нейропатией: из-за пониженной чувствительности ног легко упустить момент, когда туфли начнут натирать до крови и травмировать ткани.

Кому подойдет: владельцам узких или стандартных стоп без ортопедических проблем.

Не подходят для: людей с широкой стопой, бурситом, молоткообразной деформацией пальцев, невромой Мортона и диабетом.

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Туфли на шпильках

Высокие каблуки — одно из самых сложных испытаний для ног, ведь узкий каблук смещает вес тела вперед и буквально сдавливает пальцы в узком носке. Однако, по словам Лизы Кей, даже 10-сантиметровые шпильки могут быть удобными, если они правильно спроектированы.

Залог безопасности — выбор моделей с расширенным носком, мягкой стелькой, эластичными вставками в зонах давления и поддержкой свода стопы. Это позволяет существенно снизить нагрузку и предотвратить обострение ортопедических проблем.

Кому они могут подойти: людям с вальгусной деформацией, плоскостопием или фасциитом, но только при условии, что модель имеет специальную ортопедическую конструкцию и обеспечивает поддержку стопы.

Кому не подходят: всем, у кого есть заболевания стоп и кто выбирает стандартные жесткие туфли на шпильках без амортизации и анатомической стельки.

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Ботинки на массивных каблуках

Стильные мюли регулярно возвращаются в тренды, однако их комфорт довольно иллюзорен. Главная проблема этой обуви часто заключается в отсутствии ремешка на пятке для фиксации. Из-за этого тонкая стопа постоянно скользит вперёд, что заставляет рефлекторно сжимать пальцы и создаёт чрезмерное давление на переднюю часть стопы.

Ботинки на массивных каблуках / © unsplash.com

По словам эксперта, такая нестабильность может провоцировать обострение невромы Мортона — воспаления нерва, сопровождающегося резкой жгучей болью.

Кому подойдут: людям с широкой стопой, при плоскостопии, артрите и вальгусной деформации (бурсите).

Кому они не подойдут: людям с узкой стопой и тем, у кого неврома Мортона.

Сапоги UGG

Сапоги UGG уже давно стали культовым элементом повседневного гардероба, однако их легендарное удобство имеет и обратную сторону.

По словам эксперта Лизы, мягкая овчина бережно обволакивает опухшие суставы и чувствительную кожу, а также прекрасно подходит для широкой стопы. Именно поэтому такая обувь станет спасением при диабетической нейропатии или артрите.

Однако эта же мягкость становится проблемой из-за полного отсутствия анатомической поддержки и жесткого каркаса. При длительном ношении угги могут провоцировать или усугублять появление шишек на ногах, плантарный фасциит, плоскостопие и гиперпронацию, когда стопа во время ходьбы заваливается внутрь.

Такая обувь идеально подойдет людям с широкой стопой, артритом суставов или диабетической нейропатией. Однако от такой модели лучше отказаться при наличии бурсита , плоскостопия, гиперпронации или плантарного фасциита.

Балетки

Балетки по-прежнему остаются главным летним фаворитом, хотя многие жалуются на боль и дискомфорт после длительной ходьбы в них.

Эксперт Лиза отмечает, что качественные модели с хорошей анатомической поддержкой могут быть вполне безопасны для здоровья ног. Однако людям с плантарным фасциитом или плоскостопием следует избегать полностью плоских моделей без амортизации.

Обувь на тонкой подошве заставляет стопу принимать на себя весь удар при каждом шаге, а отсутствие поддержки свода стопы только усугубляет ситуацию.

Такая модель хорошо подойдет для широких или узких ног, а также при бурсите, молоткообразных пальцах и диабетической нейропатии. В то же время людям с следующими проблемами лучше отказаться от классических балеток :

плоскостопием;

плантарным фасциитом

гиперпронацией или артритом.

Обувь на танкетке

Обувь на танкетке считается едва ли не самой удобной альтернативой классическим каблукам, и специалисты с этим, в основном, согласны.

По словам Лизы, такая подошва гораздо более щадящая для ног по сравнению с шпильками, ведь вес тела равномерно распределяется по всей площади стопы. Впрочем, есть и нюанс: жесткая, почти негибкая платформа может создавать неудобства для тех, чья стопа слишком заваливается внутрь при ходьбе.

Благодаря своей устойчивости танкетка подходит большинству людей, в частности при широкой стопе, бурсите, артрите или молоткообразной деформации пальцев. Единственным существенным противопоказанием для этой модели является гиперпронация.

Мэри Джейн

Классические туфли «Мэри Джейн» прекрасно подходят для повседневного офисного гардероба, а специалисты считают их едва ли не лучшим выбором для здоровья ног.

Как отмечает Лиза, ремешок на подъеме надежно фиксирует стопу и не давит на чувствительные зоны, бурситы или невромы. К тому же застежка значительно удобнее шнурков для людей с поражёнными артритом суставами пальцев. Единственное предостережение — длина ремешка, которой может не хватить при высоком подъёме.

Обувь Mary Janes / © unsplash.com

Благодаря своей конструкции эта модель подойдет практически каждому, за исключением людей с высоким подъемом стопы.

Лоферы

Классические лоферы по-прежнему находятся на пике популярности в самых разнообразных вариациях — от моделей на массивной подошве до вариантов без задника.

По словам Лизы, отсутствие застежек делает их идеальным выбором для людей с проблемными суставами, которым трудно завязывать шнурки. Закругленный носок обеспечивает достаточно места, поэтому лоферы легко подобрать как для узкой, так и для широкой стопы с бурситом. Однако модели на слишком плоской подошве лишены надлежащей амортизации, поэтому людям с плоскостопием или гиперпронацией лучше искать варианты со встроенным супинатором.

Благодаря своей универсальности такая обувь подойдет большинству людей, в частности при артрите, молоткообразных пальцах или диабетической нейропатии. В то же время плоские лоферы не рекомендуются при:

плантарном фасциите;

плоскостопие;

гиперпронации.

Туфли на низком каблуке

Туфли на низком каблуке снова в тренде: они выглядят изысканно и при этом гораздо удобнее, чем их более высокие аналоги.

По словам Лизы, такой устойчивый каблук — «разумный компромисс». Он придает элегантность, но не перегружает суставы так, как шпильки. Впрочем, даже минимальный каблук смещает вес на переднюю часть стопы, что может вызывать боль, особенно в моделях с заостренным носком. Чтобы уменьшить давление, стоит выбирать варианты с мягкой амортизирующей стелькой.

Туфли на низком каблуке / © unsplash.com

Эта модель считается универсальной и подходит для узких или широких ног, а также при бурсите, артрите, молоткообразной деформации пальцев или диабетической нейропатии. Отказываться от такой обуви лучше только при плантарном фасциите и невроме Мортона.

Сапоги до щиколотки

С приближением осени ботильоны, как обычно, начнут появляться на ногах многих людей, и специалисты считают их одним из самых удачных вариантов обуви.

Как отмечает Лиза, сапоги до щиколотки отлично подходят при большинстве проблем со стопами. Благодаря фиксации голеностопа они отлично поддерживают нестабильные суставы, а модели на молнии или шнурках легко подстраиваются под ширину ноги или внезапные отеки. Главное — выбирать модели с достаточно широким носком и качественной амортизацией.

Благодаря своей универсальности и анатомически правильной форме такая обувь подойдет практически всем. Оно безопасно при бурсите, плоскостопии, артрите, невроме Мортона, молоткообразных пальцах и диабетической нейропатии.

Сапоги до колен

Высокие сапоги до колен остаются неотъемлемым элементом гардероба, ведь они прекрасно сохраняют тепло в холодное время года. Впрочем, специалисты предупреждают, что у такого фасона есть свои ограничения.

По словам Лизы, плотное прилегание голенища может обеспечить дополнительную устойчивость людям с проблемами суставов. Однако большинство высоких сапог шьются по стандартным лекалам, из-за чего они часто оказываются слишком тесными в области икр и стопы. Это создает чрезмерное давление и становится серьезным препятствием, особенно при диабетической нейропатии.

Высокие сапоги лучше всего подойдут для узких ног, а также при плоскостопии, гиперпронации или артрите. Зато от таких моделей стоит отказаться людям с широкими стопами или диабетической нейропатией.

Шлепанцы

Шлепанцы по-прежнему остаются популярной летней обувью, однако эксперты категорически не рекомендуют носить их каждый день.

По словам Лизы, это тот фасон, ношение которого лучше максимально ограничить. Перепонка между пальцами создает давление именно в тех зонах, которые следует беречь, а полное отсутствие каркаса и поддержки свода стопы заставляет стопу постоянно перенапрягаться. Это существенно ухудшает состояние при плоскостопии и плантарном фасциите. Кроме того, открытая конструкция повышает риск травмирования, что очень опасно при диабетической нейропатии, когда даже незначительное повреждение кожи может привести к осложнениям.

Шлепанцы лучше всего подходят для узкой стопы при кратковременном ношении. В то же время они противопоказаны при:

бурсит;

молоткообразных пальцах;

плантарном фасциите;

плоскостопии;

гиперпронации;

невроме Мортона;

артрите и диабетической нейропатии.

Обувь на платформе

Обувь на платформе считается смелым решением, однако она может стать отличной и гораздо более безопасной альтернативой тонким каблукам.

Как отмечает Лиза, это отличный вариант для тех, кому трудно ходить на высоких каблуках. Благодаря толстой подошве угол наклона стопы уменьшается, что существенно снимает нагрузку с передней части ноги, бурситов и пораженных суставов. Впрочем, сама по себе ровная платформа не защищает от заваления стопы внутрь, поэтому без специальной поддержки свода стопы она не решит проблему гиперпронации.

Обувь на платформе / © unsplash.com

Эта обувь подойдет для узких и широких стоп, а также при бурсите, плантарном фасциите, артрите, молоткообразной деформации и невроме Мортона. Отказаться от такой обуви стоит только при гиперпронации, если в подошве нет встроенного анатомического супинатора.

Crocs

Изначально крокси считались обувью, предназначенной исключительно для комфорта, однако сегодня они стали ещё и полноценным модным трендом.

По словам Лизы, благодаря своей легкости, мягкости и простоте в надевании кроссовки являются удобным повседневным выбором для людей, склонных к отекам. Они обеспечивают достаточно места, но при этом практически не имеют жесткого каркаса. Из-за отсутствия надлежащей поддержки и анатомической формы узкая нога в них легко скользит, а специфический фасон может сильно натирать в области лодыжки.

Такая обувь лучше всего подойдет людям с широкой стопой. Зато от крокс лучше отказаться в следующих случаях:

бурсит;

плантарном фасциите;

плоскостопие;

гиперпронации, а также если у вас узкая стопа.

Кроссовки на тонкой подошве

Классические кроссовки на тонкой подошве по-прежнему остаются популярным выбором на каждый день, и на то есть все основания.

По словам Лизы, гибкая и плоская подошва удерживает стопу ближе к земле, что идеально подходит для людей, которым не требуется дополнительная ортопедическая коррекция. Однако стоит обращать внимание не только на внешний вид: тонкие кроссовки с минимальной амортизацией заставляют стопу поглощать всю силу ударов во время ходьбы.

В то же время некоторые бренды выпускают элегантные низкие модели с качественной скрытой поддержкой, поэтому всегда важно проверять свойства самой стельки.

Если кроссовки обладают хорошей внутренней амортизацией, они подойдут практически всем, в том числе при бурсите, широкой или узкой стопе, артрите и даже плоскостопии. Однако базовые модели с очень тонкой подошвой без поддержки противопоказаны при:

плантарном фасциите;

плоскостопие;

гиперпронации.

Ранее ТСН.ua рассказывал, какое недорогое средство может быстро и эффективно очистить стельки.

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