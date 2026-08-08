«Общаться по-украински нужно тише»: украинцы в Польше разработали жесткие правила безопасности

Украинцы в Польше рассказали о собственных правилах безопасности в этой стране / © ТСН

Реклама

Часть украинцев, проживающих в Польше, в последние недели, учитывая откровенно негативное отношение отдельных поляков, разработали ради своей безопасности собственные правила пребывания в транспорте, магазинах и других общественных местах. Об этих негласных вынужденных нормах опрошенные нами женщины и мужчины, проживающие в небольших и больших городах, рассказали в комментарии для ТСН.ua.

По их словам, таких собственных правил они вынуждены придерживаться во избежание конфликтов и нападений в Польше.

Реклама

«Я живу в Польше более 5 лет, но в последние месяцы отношение поляков заметно изменилось. Очень простой пример — еще в начале прошлого года во время перерыва на нашем предприятии украинцы обедали в столовой вместе, за одним столом. Никто особо не выбирал место, где сесть. Сейчас отдельно обедаем мы, поляки садятся за другой стол. Если спросить у коллег-поляков, почему так случилось, никто из них даже объяснить не сможет, почему. Влияет ситуация, которая сложилась», — делится с ТСН.ua бывший житель Киева Роман А., легально проживающий и работающий в Польше более 5 лет.

Реклама

По его словам, правила собственного поведения в общественных местах — отдельная история.

«Своим родным я сообщил, что никаких спонтанных звонков — сначала мне пишут, дома ли я и только после моего «Да» общаемся по телефону. Я неплохо выучил польский, но акцент, пожалуй, не изменишь. Строго контролирую срок действия проездного, чтобы лишний раз не вступать в диалог с контролерами в транспорте. Показал во время проверки и еду спокойно дальше. Иногда в крупных магазинах возникает необходимость задать вопрос продавцу-консультанту, если что-то непонятно о наличии товара. Но в последнее время если не нашел нужного товара на полке, то откладываешь покупку. Просто не хочется вступать в диалог», — рассказал нам этот киевлянин.

Но, по его наблюдениям, например, владелец квартиры, которую он снимает, дружелюбно общается со всеми тремя арендаторами.

«Когда приезжает забрать арендную плату, то никакой враждебности нет. Даже чай пьем вместе, он всегда интересуется тем, как дела у моих родных в Украине», — говорит Роман.

Реклама

Избиение украинцев в Польше: чем закончился конфликт

Один из последних случаев нападения на украинцев в Польше произошел в конце июля во Вроцлаве, возле одного из магазинов — трое мужчин избили и нанесли резаную рану украинке Анастасии Китцай и избили ее парня Максима.

Избиение украинцев во Вроцлаве. Коллаж ТСН.ua / © ТСН

Как рассказывала в комментарии для ТСН.ua мама Анастасии, Карина Китцай, дочь сделала замечание мужчине, который хотел в магазине купить пиво вне очереди — после этого три нападающих уже на улице порезали шею и ухо Анастасии и избили ее парня.

На конфликт тогда отреагировали и украинские дипломаты, и глава Вроцлава.

По состоянию на сейчас, по словам Карины Китцай, двое нападающих задержаны, третьего польские правоохранители объявили в розыск.

Реклама

«Двое из нападавших задержаны и арестованы, ведется следствие. Третий разыскивается правоохранительными органами. Правоохранители расследуют дело по нескольким уголовным статьям, также в действиях нападающих видят избиение на почве ненависти. Моя дочь посещает психолога после этих событий, планирует идти к врачу, возможно, ей снимут швы. После нападения ее осмотрел профессор, у нее болела челюсть, лицо было разбито до зубов», — говорит Карина.

Украинцы в Польше между собой общаются шепотом

К этому она добавила, что живет в Польше более 10 лет и до сих пор чувствовала себя безопасно, а сейчас — не совсем.

«Говорю исключительно на польском и боюсь, чтобы не дай Бог, не было у меня акцента. Надеюсь, что со временем такое напряжение пройдет. Сейчас ко мне приехала моя сестра с моим маленьким племянником, ему 5 лет. Они не говорят на польском. Если мы заходим в магазин, то я с сестрой разговариваю тихо. Лишний раз ей напоминаю, что давай тише общаться на украинском. Но скажу такое: я работала в детском саду, была среди коллег единственной украинкой и мои подчиненные знали об этом, мы всегда нормально общались», — говорит Карина.

Кроме того, она приводит и такой пример: «После этого случая с моей дочерью и ее парнем мне в соцсети написали около 200 человек. Трое написали оскорбления, а остальные попросили прощения за своих земляков и добавили, что им досадно. Многие предложили помощь. Но из равновесия меня вывели наши украинцы своими комментариями. Поэтому мне болит больше… Поэтому скажу так: есть разные люди, в любой стране».

Напомним, ранее сообщалось о том, что поляки шокировали призывом готовиться к войне с Украиной. Польша должна изменить оборонную стратегию и усилить контроль над украинцами, считает политик Пшемислав Пяста.

Новости партнеров