Куда исчез звезда сериала "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков и какую позицию занимает: его коллега раскрыла правду

Дмитрий Лаленков и Ирма Витовская

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Украинская актриса Ирма Витовская рассказала, что сейчас происходит с ее коллегой Дмитрием Лаленковым, известным по роли в сериале «Леся+Рома».

По словам Витовской, они общаются редко, однако она следит за изменениями в позиции актера. Ирма уверяет: несмотря на его прошлые неоднозначные взгляды на политику и религию, сейчас Лаленков находится на стороне Украины.

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«Я знаю, что он по нашу сторону. А в том, что у него есть эмоциональные привязки по вере или еще чем-то… Понимаете, для многих не так быстро разрезать эти пуповины. Кто-то быстро двигается, а кто медленнее. Главное, что он четко знает, по какую сторону он», — объяснила актриса в интервью Алине Доротюк.

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Дмитрий Лаленков

Витовская также отметила, что гражданская позиция не всегда формируется мгновенно. По ее мнению, часть украинских артистов в прошлом «и в самом деле не испытывали угрозы из России» и якобы находились под влиянием общего культурного и религиозного пространства.

Что касается Лаленкова, то Ирма призналась, что их общение сейчас «пунктирное» — они могут не контактировать в течение года и уже давно не сотрудничают в проектах. Тем не менее, актриса пожелала коллеге «новой творческой жизни». И добавила, что верит в патриотизм коллеги и не берется судить его только по прошлым поступкам.

Где сейчас Дмитрий Лаленков из сериала «Леся+Рома»

В последние годы Дмитрий Лаленков почти не появляется в кино и на театральной сцене. Актер, родом из Луганска, в свое время оказался в центре внимания из-за своих неоднозначных взглядов.

В частности, в 2021 году Лаленков стал гостем проекта одиозной Оксаны Марченко, где рассказывал о личной жизни и пережитых изменах и разводах. В прошлом актер также говорил о так называемых «братских народах» и надеялся на «потепление» отношений между Украиной и Россией.

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Дмитрий Лаленков / © instagram.com/lalenkovdmitrii

Отдельно Лаленков выражал приверженность УПЦ Московского патриархата. Однако после начала полномасштабного вторжения его риторика стала меняться. Актер приобщался к волонтерской деятельности и начал публично реагировать на события войны.

В настоящее время в своем Instagram Лаленков в основном публикует посты на политические, религиозные и военные темы. Он пишет о российских обстрелах Украины, мобилизации и решениях украинской власти, которые иногда критикует. Также в его блоге немало постов о духовных праздниках и Донбассе — регионе, откуда он родом.

По словам Ирмы Витовской, несмотря на противоречивый прошлый опыт Лаленкова, сегодня для нее определяющим является то, какую сторону он избрал после начала полномасштабной войны.

Напомним, недавно Ирма Витовская рассказала об увлечениях 15-летнего сына и на кого он хочет учиться.

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