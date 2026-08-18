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В Германии судили троих молодых украинцев по делу о подготовке диверсий в пользу российской разведки. Одного из них засудили, а двух других — оправдали.

Об этом пишут BILD и dpa.

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Высший региональный суд Штутгарта назначил наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы одному украинцу. По мнению суда, этот мужчина организовал отправку двух посылок с GPS-трекерами в пределах Германии, и что он должен был знать, что эти посылки могли быть использованы для слежения за целями для осуществления актов саботажа.

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Посылки с GPS-трекерами должны были узнать маршруты доставки украинской компании «Новая почта».

Следствие считает, что позже по тем же маршрутам планировалось посылать посылки со взрывчаткой. Они должны были взорваться в Германии или во время перевозки по Украине и нанести как можно больший вред. Целью таких атак, по версии обвинения, было устрашение населения.

Одним из главных вопросов процесса было, понимали ли сами обвиняемые, работающие на российскую спецслужбу. По мнению экспертов, речь идет о так называемых «одноразовых агентах» — исполнителях, которых спецслужбы используют для отдельных задач, а затем бросают. Все трое отрицали предъявленные им обвинения.

Двое других мужчин, которые упаковывали и отправляли посылки, были оправданы. Осужденный мужчина не должен отбывать дальнейший срок заключения, поскольку его наказание уже произошло во время досудебного заключения.

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Напомним, трое украинских мужчин в возрасте 22, 25 и 30 лет были арестованы в мае прошлого года в Кельне и Констанце в Германии, а также в Швейцарии.

По словам прокуроров, следующим шагом было отправление посылок с зажигательными устройствами, которые должны были вспыхнуть во время транспортировки.

Это дело напоминает инцидент 2024 года, когда авиагрузовой пакет загорелся в логистическом центре DHL в Лейпциге. Сотрудники службы безопасности полагают, что пакет был подброшен туда от имени России.

Ранее в этом месяце в аэропорту Лейпцига вблизи украинского транспортного самолета обнаружен беспилотник, оснащенный взрывчаткой и детонатором. Отдельно один самолет столкнулся с неизвестным небольшим летающим объектом, который, по мнению властей, мог быть вторым беспилотником.

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