"Она любовь всей моей жизни": Криштиану Роналду рассказал о встрече со своей будущей женой

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, фото: instagram.com/cristiano

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41-летний футболист Криштиану Роналду и 32-летняя Джорджина Родригес зарегистрировала брак 11 августа в португальском Кашкайше, устроив максимально закрытую гражданскую церемонию в своем доме.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, фото: instagram.com/cristiano

Как они познакомились, пара рассказала журналу Vogue .

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История любви Криштиану Роналду и Джорджины Родригес началась с совершенно случайной встречи в магазине Gucci в Мадриде. Как рассказала Джорджина Vogue, в августе 2016 года она работала продавцом в бутике Gucci на улице Серрано в Мадриде. В тот день ее вообще не должно было быть на работе — она вышла на смену, чтобы подменить подругу. Именно тогда в магазин зашел Криштиану Роналду вместе со своим шестилетним сыном Криштиану-младшим.

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Футболист вспомнил, что сначала стоял к Джорджине спиной, а затем обернулся и увидел ее. Их взгляды встретились, и этот момент он назвал похожим на сон.

«Я знаю, что она любовь всей моей жизни», — признался Роналду в разговоре с Vogue, добавив с улыбкой, что, надеется, сам является любовью всей жизни Джорджины.

Сама Родригес считает их знакомство не случайностью, а настоящей судьбой. «Это судьба», — сказала она, вспоминая, что в тот день оказалась в магазине только потому, что согласилась подменить коллегу.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

После первой встречи они начали время от времени пересекаться, а вскоре их отношения стали развиваться. Уже в январе 2017 года Джорджина впервые появилась вместе с Роналду на официальном мероприятии, а в мае того же года футболист подтвердил их роман, опубликовав совместное фото в соцсетях.

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Теперь, спустя ровно десять лет после той встречи, история получила романтическое продолжение. Роналду и Родригес поженились в гостиной своего дома в Кашкайше. На церемонии присутствовали их пятеро детей, а сама Джорджина выбрала для свадьбы белый костюм Gucci — отсылка к месту, где когда-то началась их история любви.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, фото: instagram.com/cristiano

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