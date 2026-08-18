"Вона — кохання всього мого життя": Кріштіану Роналду розповів про зустріч зі своєю майбутньою дружиною

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес, фото: instagram.com/cristiano

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41-річний футболіст Кріштіану Роналду та 32-річна Джорджина Родрігес зареєстрували шлюб 11 серпня у португальському Кашкайші, влаштувавши максимально закриту цивільну церемонію у своєму будинку.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес, фото: instagram.com/cristiano

Про те, як вони познайомилися, пара розповіла журналу Vogue .

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Історія кохання Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес почалася з цілком випадкової зустрічі в магазині Gucci у Мадриді. Як розповіла Джорджина журналу Vogue, у серпні 2016 року вона працювала продавчинею в бутіку Gucci на вулиці Серрано в Мадриді. Того дня її взагалі не мало бути на роботі — вона вийшла на зміну, щоб підмінити подругу. Саме тоді до магазину зайшов Кріштіану Роналду разом зі своїм шестирічним сином Кріштіану-молодшим.

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Футболіст згадав, що спочатку стояв спиною до Джорджини, а потім обернувся й побачив її. Їхні погляди зустрілися, і цей момент він назвав схожим на сон.

«Я знаю, що вона — кохання всього мого життя», — зізнався Роналду в розмові з Vogue, додавши з посмішкою, що сподівається, що сам є коханням усього життя Джорджини.

Сама Родрігес вважає їхнє знайомство не випадковістю, а справжньою долею. «Це доля», — сказала вона, згадуючи, що того дня опинилася в магазині лише тому, що погодилася підмінити колегу.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Після першої зустрічі вони почали час від часу зустрічатися, а незабаром їхні стосунки почали розвиватися. Уже в січні 2017 року Джорджина вперше з’явилася разом із Роналду на офіційному заході, а в травні того ж року футболіст підтвердив їхній роман, опублікувавши спільне фото в соцмережах.

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Тепер, рівно через десять років після тієї зустрічі, ця історія отримала романтичне продовження. Роналду та Родрігес одружилися у вітальні свого будинку в Кашкайші. На церемонії були присутні їхні п’ятеро дітей, а сама Джорджина обрала для весілля білий костюм Gucci — натяк на місце, де колись почалася їхня історія кохання.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес, фото: instagram.com/cristiano

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