Такою ви її ще не бачили: рідкісні фото принцеси Діани зі стильною пов’язкою на голові

Принцеса Діана / © Getty Images

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Але найцікавіші зміни в її гардеробі відбулися після розлучення, коли Діана почала значно більше контролювати свій стиль і власне життя.

Велику роль у формуванні стилю Діани відіграла дизайнерка Кетрін Вокер. Співпраця з нею почалася в рік весілля Діани й тривала до самої смерті принцеси. Спочатку завданням було створювати образ казкової принцеси, якого очікувала публіка, але згодом силуети стали стриманішими й чіткішими: з’явилося більше жакетів, костюмів, суконь, а пальта стали більш приталеними. Паралельно Діана дедалі впевненіше експериментувала з модою.

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У другій половині 1980-х вона почала носити характерні для того часу широкі плечі, блискучі тканини та ефектні вечірні сукні. Преса навіть дала їй прізвисько Dynasty Di — за назвою американського серіалу «Династія», відомого своїми розкішними костюмами. Однак після розлучення Діана повернулася до простіших речей.

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Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images

Для більш офіційних денних заходів вона обирала костюми зі спідницями, а для повсягденного життя могла одягти велосипедки, яскравий сверт чи штанний костюм. Потреба використовувати одяг для постійного привернення уваги відходила на другий план, оскільки тепер Діана могла вирішувати сама за себе.

Її образи стали стриманішими, практичнішими, дорослішими. Водночас Діана не втратила інтересу до моди. Вона продовжувала експерементувати і навіть робила це із зачісками, наприклад, могла прикрасити волосся пов’язкою і відмовилась від капелюшків.

Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images

«Звільнившись від королівського протоколу та вимог бездоганної відповідності статусу, у свої тридцять із лишком вона постала як впевнена й стримана самотня жінка. Діана повертала контроль над власним життям і робила вибір, який підходив саме їй. Наприклад, почала носити вищі підбори — тепер їй уже не потрібно було турбуватися про те, що вона виглядатиме вищою за Чарльза. Вона також активно розширювала коло своїх модних контактів за межами Великої Британії, зокрема потоваришувала з Джанні Версаче», — написала письменниця та журналістка Елізабет Голмс у книжці HRH: So Many Thoughts on Royal Style.

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