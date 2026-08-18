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На Землі зафіксували холод, якого людина ще не відчувала: що буде з організмом
Температура поверхні в Антарктиді опускалася до -98°C — умов, у яких людина ще ніколи не перебувала безпосередньо.
На Східно-Антарктичному плато супутники зафіксували температуру поверхні снігу до -98°C. Це одне з найекстремальніших значень, коли-небудь зареєстрованих на Землі, однак йдеться саме про температуру поверхні, а не повітря.
Про це повідомляє видання Space Daily.
Найнижче таке значення зафіксували 10 серпня 2010 року. Дані отримали за допомогою теплових інфрачервоних датчиків супутників NASA та NOAA, які вимірюють випромінювання поверхні льоду й на його основі визначають температуру.
Дослідники аналізували зими з 2004 по 2016 рік. На високогірній частині плато температура снігу майже щороку опускалася нижче -90°C, а приблизно у сотні окремих точок сягала -98°C.
Водночас офіційним світовим рекордом найнижчої температури повітря залишається показник станції «Восток» від 21 липня 1983 року — -89,2°C.
Чому там настільки холодно
Такий екстремальний холод виникає через поєднання одразу кількох факторів.
Східно-Антарктичне плато розташоване на висоті понад три кілометри, де повітря розріджене й гірше утримує тепло. Крім того, це одна з найсухіших областей планети, тому в атмосфері майже немає водяної пари, яка могла б затримувати тепло біля поверхні.
Якщо при цьому небо залишається ясним, а вітер стихає, над льодом накопичується шар надзвичайно холодного повітря. У неглибоких западинах йому фактично нікуди подітися, тому за кілька днів температура поверхні може опуститися до -98°C.
Що станеться з людиною за -98°C
Люди безпосередньо в таких умовах ще не перебували. Найнижчі показники отримали в безлюдних районах плато за допомогою супутників.
Водночас головна небезпека такого холоду під час дихання пов’язана не із «замерзанням легень». Легені розташовані всередині грудної клітки, а ніс і верхні дихальні шляхи встигають частково нагріти та зволожити повітря перед тим, як воно потрапить глибше.
Натомість надзвичайно холодне й сухе повітря швидко забирає вологу з тканин дихальних шляхів. Це може спричиняти подразнення, кашель, печіння та бронхоспазм — різке звуження дихальних шляхів.
За температури близько -98°C точних даних про вплив на людину немає, оскільки ніхто не дихав таким холодним повітрям безпосередньо на місці. Однак дослідники вважають, що незахищений вдих у настільки сухому й холодному середовищі міг би пошкодити тканини дихальних шляхів.
Наскільки близько до рекорду були люди
Найближче до таких умов перебувають дослідники на антарктичній станції «Конкордія».
18 липня 2026 року там зафіксували -84,1°C — найнижчу температуру на наземній станції Землі з 2012 року. До абсолютного рекорду самої «Конкордії» — -84,7°C — не вистачило лише 0,6 градуса.
Узимку персонал станції може виходити назовні за температур від -70 до -80°C, використовуючи балаклави та спеціальні маски, які допомагають підігрівати й зволожувати повітря. Люди в таких умовах повідомляють про біль, кашель і сильне бажання негайно закрити обличчя.
«Конкордію» через надзвичайну ізоляцію називають «Білим Марсом». Узимку команда до 16 людей проводить близько чотирьох місяців у повній темряві без можливості евакуації повітрям, а найближчі люди перебувають приблизно за 600 км.