Мурахи та бджоли першими відчувають наближення холодів / © Фото з відкритих джерел

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З наближенням осені природа починає активно готуватися до холодів, і комахи найпершими реагують на майбутні зміни погоди. Наші пращури століттями спостерігали за поведінкою бджіл та мурах наприкінці літа, щоб зробити напрочуд точний прогноз на прийдешню зиму.

Усі найцікавіші народні прикмети, які допоможуть самостійно передбачити погоду за допомогою комах, зібрав ТСН.ua.

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Мурашині прогнози: про що говорять їхні схованки

Мурашки є справжніми природними синоптиками, які задовго до настання морозів відчувають найменші коливання температури та вологості повітря. Вже наприкінці серпня вони починають активну розбудову свого житла і намагаються максимально утеплити підземні тунелі та захистити родину від холоду.

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Як пише американський метеорологічний ресурс Farmers' Almanac, якщо на початку осені мурашині купи стають надзвичайно високими та крутими, варто готуватися до дуже суворої та сніжної зими. Цей феномен пояснюється тим, що комахи намагаються захистити свою колонію від глибокого промерзання ґрунту і створюють товстіший повітряний бар’єр.

З іншого боку, якщо мурашники залишаються пласкими або комахи зовсім не поспішають нарощувати їхню висоту, зима обіцяє бути м’якою та помірною. Європейські фермери також звертають увагу на форму мурашника: якщо один його край помітно вищий за інший, саме з того боку очікуються найсильніші холодні вітри та хуртовини.

Бджолині секрети: як пухнасті трудівники готуються до холодів

Не менш точні прогнози можуть дати і звичайні медоносні бджоли, які наприкінці літа починають критично оцінювати запаси їжі та стан свого вулика. Вони мають унікальний інстинкт виживання, який змушує їх герметизувати власну домівку перед наближенням сильних морозів.

Як пояснюють знавці народних традицій на освітньому порталі «Всеосвіта», якщо восени бджоли щільно заліплюють вічко вулика воском та прополісом і залишають лише ледь помітний отвір, зима буде надзвичайно холодною. Якщо ж вони залишають льоток майже відкритим і не поспішають його звужувати, можна сміливо розраховувати на теплий перезимок.

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Досвідчені пасічники також зазначають, що рання підготовка бджіл до зимівлі свідчить про швидке настання осінніх холодів. Якщо ж у вересні пухнасті трудівники продовжують активно літати далеко від вулика і збирати нектар, дні ще довго залишатимуться теплими та ясними.

Інші народні прикмети для точного прогнозу

Окрім бджіл та мурах, природа дає нам ще безліч інших підказок, які століттями використовувалися для передбачення погодних змін. Якщо пильно спостерігати за флорою та фауною наприкінці літа, можна скласти цілісну картину майбутнього сезону холодів.

Зокрема, українські селяни завжди звертали увагу на поведінку птахів, павуків та щедрість лісових дарів. Ось кілька найпопулярніших прикмет, які не втратили своєї актуальності й сьогодні:

Якщо восени ліс бідний на гриби, але дуже рясно вродили жолуді та горіхи — зима буде сніжною і морозною.

Багато ягід на горобині попереджає про дощову та похмуру осінь, а якщо ягід мало — сезон буде сухим.

Коли павуки плетуть багато павутиння в період бабиного літа, комфортна та тепла погода протримається ще дуже довго.

Дружний та ранній відліт перелітних птахів у вирій гарантує швидке похолодання та ранній прихід зими.

Нагадаємо, синоптикиня попередила про різке похолодання в Україні і назвала дати. Холодний атмосферний фронт невдовзі відчутно знизить температуру повітря в Україні, але тепло ще повернеться.

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