Нові правила військового обліку: які дані тепер можна змінити онлайн

Військовий облік переходить онлайн

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Українські роботодавці отримали можливість передавати та актуалізувати окремі військово-облікові дані працівників онлайн через портал «Дія». Це має спростити взаємодію бізнесу з системою військового обліку під час мобілізації в Україні та зменшити кількість паперових документів.

Про новий механізм повідомили в Міністерстві оборони України.

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Які дані можна передати через «Дію»

Онлайн роботодавці можуть повідомляти про зміни, пов’язані з військовим обліком працівників, зокрема:

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прийняття людини на роботу або її звільнення;

зміну прізвища;

зміну місця проживання.

Для подання інформації керівнику підприємства або уповноваженому представнику потрібно авторизуватися на порталі Дія, внести необхідні відомості та накласти електронний підпис.

Якщо дані передали через портал, подавати аналогічні документи на папері повторно не потрібно.

Коли інформація з’явиться в реєстрі

Відомості про прийняття працівника на роботу або його звільнення після перевірки мають потрапити до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів протягом 72 годин.

Роботодавцям тепер не потрібно дублювати частину інформації у паперовій формі.

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Очікується, що цифровий формат також зменшить обсяг ручної роботи для підприємств і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та допоможе скоротити кількість помилок у військово-облікових даних.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що чоловіки віком 23-24 роки в Україні потрапили у справжню «сіру зону» законодавства. Після 22 років вони втрачають право на віковий виняток для виїзду за кордон, але через статус призовника більшість із них досі не може отримати економічне бронювання.

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