"Це був жах": зірка "Сватів" Катерина Тишкевич розповіла про сварки з коханим під час вагітності

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

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Акторка Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк, які чекають на народження сина, відверто розповіли про вагітність, зміни у стосунках, сварку та турботу майбутнього батька.

Пара зізналася, що вагітність помітно вплинула на їхній побут. Валентин став ще уважнішим до дружини. Він буквально не дозволяє їй підіймати важкі речі. Навіть якщо Катерина сама вважає предмет легким, чоловік одразу забирає його з рук. Водночас подружжя каже, що характер майбутньої мами кардинально не змінився. За словами Тишкевич, у першому триместрі вона справді часто плакала, але причиною було переважно погане самопочуття.

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«Зараз ти же уважніше став до цього ставитися, мені здається, і не даєш мені підняти навіть щось, що має вигляд для мене неважкий. Ти одразу в мене вихоплюєш це з рук. Є таке», — розповіла Катерина.

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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Та найбільше подружжя запам’ятало зовсім інший епізод — єдину серйозну сварку під час вагітності. Катерина поцікавилася у Валентина, чи не став він тепер більше боятися конфліктів із нею. Актор зізнався, що певною мірою остерігався сварок і раніше, однак тепер цей страх посилився.

Причина виявилася доволі серйозною: після однієї з побутових суперечок Валентин настільки переживав за дружину та майбутню дитину, що почав побоюватися можливих проблем із вагітністю.

«Це був жах. Так не хочу більше», — зізнався Томусяк.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина пригадала, що після тієї сварки чоловік постійно запитував, чи все з нею гаразд, а згодом вони навіть поїхали перевіритися. Сам Валентин пояснив свою реакцію ще емоційніше: «Я подумав, що вона тут же і народить».

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За словами Тишкевич, повторювати подібний досвід вони не планують. Водночас подружжя не драматизує звичайні суперечки, адже переконане: іноді конфлікти трапляються у всіх парах і можуть бути частиною спільного життя.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Вагітність принесла у їхній побут і більш кумедні моменти. На початку другого триместру Валентину доводилося вирушати до магазину навіть близько 23:00, коли Катерині раптово хотілося фруктів. Щоправда, були й дратівливі періоди: майбутню маму протягом приблизно двох тижнів буквально все могло дратувати в чоловікові.

Цікаво, що зміни торкнулися не лише Катерини. Валентин також набрав вагу, і дружина не оминула це увагою.

«Ти набрав вагу. Я пам’ятаю, що в тебе вперше був такий животик за… ми з тобою 12 років разом, животика в тебе не було в такому обсязі ніколи», — пожартувала Тишкевич.

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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Подружжя пов’язує це із психосоматикою, адже Валентин активно проживає вагітність разом із дружиною та дуже залучений до всього, що з нею відбувається.

Нагадаємо, нещодавно вагітна Катерина Тишкевич вперше заговорила про ризики на пологах і яке ім’я обирає для первістка.

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