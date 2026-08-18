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"Їй було важко": колега Гайден Панеттьєрі розповів про останні дні акторки
Друг Панеттьєрі переконує, що бачив боротьбу своєї колеги з труднощами та самотністю.
Актор Джастін Чатвін розповів про самотність і переживання Гайден Панеттьєрі, з якою зіграв у її останньому фільмі Sleepwalker («Лунатик»).
Про це Чатвін сказав в інтерв’ю People, опублікованому 17 серпня. Його слова наводить E! News.
За словами актора, цього разу Панеттьєрі здавалася йому іншою, ніж у перші роки їхнього знайомства. Він помітив, що їй було важко, але не вважав, що причиною був сам фільм.
«Я бачив, що їй було важко, і подумав: „Не думаю, що справа в цьому фільмі“. Мені дуже подобалися, і мені справді подобалося працювати з нею, але я також знаю, що вона була дуже самотньою», — сказав Джастін Чатвін.
Водночас актор описав їхню співпрацю як добру й зазначив, що Панеттьєрі говорила з ним про особисті переживання. Фільм Sleepwalker присвячений домашньому насильству, тому ця тема могла зачепити акторку особисто.
«Ми чудово порозумілися, і знімання були чудовими, але фільм був про домашнє насильство, і ця тема могла зачепити її особисто (ред. ексбойфренда Гайден 6 років тому звинуватили у домашньому насильстві), бо вона про це згадувала. Вона відкрилася мені в багатьох речах», — розповів Чатвін.
Чатвін також порівняв Панеттьєрі, яку зустрів під час роботи над Sleepwalker, із тією, яку знав раніше. Він сказав, що 15 років «живе тверезо», і «знайомий зі світом залежності», а також висловив особисту думку про те, як Голлівуд забирає молодість.
Нагадаємо, офіційну причину смерті Панеттьєрі не оголосили. Перші обставини повідомила поліція, а розслідування встановлює остаточну причину. Водночас в мережі поширюється інформація, що смерть нібито могла настати через передозування, однак це лише припущення медіа.