"Їй було важко": колега Гайден Панеттьєрі розповів про останні дні акторки

Гайден Панеттьєрі / © Instagram Гайден Панеттьєрі

Реклама

Актор Джастін Чатвін розповів про самотність і переживання Гайден Панеттьєрі, з якою зіграв у її останньому фільмі Sleepwalker («Лунатик»).

Про це Чатвін сказав в інтерв’ю People, опублікованому 17 серпня. Його слова наводить E! News.

Реклама

За словами актора, цього разу Панеттьєрі здавалася йому іншою, ніж у перші роки їхнього знайомства. Він помітив, що їй було важко, але не вважав, що причиною був сам фільм.

Реклама

«Я бачив, що їй було важко, і подумав: „Не думаю, що справа в цьому фільмі“. Мені дуже подобалися, і мені справді подобалося працювати з нею, але я також знаю, що вона була дуже самотньою», — сказав Джастін Чатвін.

Водночас актор описав їхню співпрацю як добру й зазначив, що Панеттьєрі говорила з ним про особисті переживання. Фільм Sleepwalker присвячений домашньому насильству, тому ця тема могла зачепити акторку особисто.

«Ми чудово порозумілися, і знімання були чудовими, але фільм був про домашнє насильство, і ця тема могла зачепити її особисто (ред. ексбойфренда Гайден 6 років тому звинуватили у домашньому насильстві), бо вона про це згадувала. Вона відкрилася мені в багатьох речах», — розповів Чатвін.

Чатвін також порівняв Панеттьєрі, яку зустрів під час роботи над Sleepwalker, із тією, яку знав раніше. Він сказав, що 15 років «живе тверезо», і «знайомий зі світом залежності», а також висловив особисту думку про те, як Голлівуд забирає молодість.

Реклама

Нагадаємо, офіційну причину смерті Панеттьєрі не оголосили. Перші обставини повідомила поліція, а розслідування встановлює остаточну причину. Водночас в мережі поширюється інформація, що смерть нібито могла настати через передозування, однак це лише припущення медіа.

Новини партнерів

Новини партнерів