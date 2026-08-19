Війна забрала життя 40-річного українського актора: що відомо про загибель Ігоря Постолова

Ігор Постолов / © соцмережі

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На війні проти РФ загинув український актор та провідний артист Центру сучасного мистецтва «ДАХ» Ігор Постолов.

Про смерть воїна 19 серпня повідомила у Facebook артменеджерка гуртів «ДахаБраха» та Dakh Daughters Ірина Горбань.

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Вона повідомила, що захисник загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Наразі інші обставини загибелі артиста не розкривають.

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«Ігорьок Постолов загинув, захищаючи Донецький напрямок, але памʼятати я його завжди буду таким — молодим і красивим», — написала Горбань.

Ігор Постолов — що відомо про його життя

Ігор Постолов народився у місті Світлодарськ на Донеччині. У десятому класі він залишив школу заради навчання у театральному коледжі в Дніпрі, звідки за рік його відрахували. Свого часу чоловік також працював трунарем. У період із 2003 по 2007 рік навчався у Національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

За час кар’єри він став одним із провідних акторів театру «ДАХ», де задіяний у виставах «Макбет», «Король Лір» та «Річард ІІІ». Найбільше з усіх персонажів актор любив свого героях Жевакіна з вистави «Одруження» за Гоголем.

Крім того, Постолов мав досвід зйомок у кіно та на телебаченні, зокрема зіграв у фільмах і серіалах «Неприкаяні», «Порох і дріб», «25-а година» та «Наша лікарка». Після початку повномасштабного вторгнення Ігор Постолов долучився до лав Сил оборони України та вирушив на фронт захищати рідну Донецьку область.

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