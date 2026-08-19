ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Королева Мері в джинсах і стильному блейзері з’явилася на заході в Копенгагені

Королева Данії Мері вперше після літньої відпустки з’явилася на публічному заході в Копенгагені.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність відвідала з візитом фонд The ​​Deaconess Foundation — Momentet у Гентофті.

Королева приїхала на зустріч у картатій білій сорочці, подовженому жакеті та синіх джинсах-кльош, доповнивши свій стильний лук у стилі casual леопардовими балетками, золотими сережками у вухах і золотою підвіскою на шиї.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Мері сфотографували, коли вона виходила з автомобіля та прямувала на захід. Вона усміхалася і мала дуже привітний вигляд.

Раніше ми показували, який елегантний образ обрала королева Мері для візиту до німецького міста Ахена, де вона відвідала кінні змагання минулого тижня.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie