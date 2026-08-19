Королева Мері в джинсах і стильному блейзері з’явилася на заході в Копенгагені

Королева Мері / © Getty Images

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Її Величність відвідала з візитом фонд The ​​Deaconess Foundation — Momentet у Гентофті.

Королева приїхала на зустріч у картатій білій сорочці, подовженому жакеті та синіх джинсах-кльош, доповнивши свій стильний лук у стилі casual леопардовими балетками, золотими сережками у вухах і золотою підвіскою на шиї.

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Королева Мері / © Getty Images

Мері сфотографували, коли вона виходила з автомобіля та прямувала на захід. Вона усміхалася і мала дуже привітний вигляд.

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Раніше ми показували, який елегантний образ обрала королева Мері для візиту до німецького міста Ахена, де вона відвідала кінні змагання минулого тижня.

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