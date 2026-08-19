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Королева Мері в джинсах і стильному блейзері з’явилася на заході в Копенгагені
Королева Данії Мері вперше після літньої відпустки з’явилася на публічному заході в Копенгагені.
Її Величність відвідала з візитом фонд The Deaconess Foundation — Momentet у Гентофті.
Королева приїхала на зустріч у картатій білій сорочці, подовженому жакеті та синіх джинсах-кльош, доповнивши свій стильний лук у стилі casual леопардовими балетками, золотими сережками у вухах і золотою підвіскою на шиї.
Мері сфотографували, коли вона виходила з автомобіля та прямувала на захід. Вона усміхалася і мала дуже привітний вигляд.
Раніше ми показували, який елегантний образ обрала королева Мері для візиту до німецького міста Ахена, де вона відвідала кінні змагання минулого тижня.