- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Мері у білій сорочці та бежевій спідниці вболівала з трибун на кінних змаганнях
Королева Мері все ще перебуває на Чемпіонаті світу з кінного спорту в Ахені, що в Німеччині.
Данська королева з'явилася на фіналі індивідуальних змагань і була заскочена, аплодуючи стоячи учасникам цього спортивного заходу.
Одягнена Мері була в білу сорочку, бежеву спідницю зі шкіряним поясом на талії та в сонцезахисні окуляри. Вона одягла сережки-кільця з діамантами та золоту підвіску на шию. Волосся зібрала в низький хвіст, зробила макіяж та світлий манікюр, а образ доповнила кількома золотими браслетами та каблучками на пальцях.
Раніше королева Мері з'явилася на цьому заході в красивій коричневій гороховій сукні від Diane von Furstenberg, яку доповнила туфлями на підборах та поясом з камінням від Dolce & Gabbana.