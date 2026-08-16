Королева Мері у білій сорочці та бежевій спідниці вболівала з трибун на кінних змаганнях

Королева Мері / © Getty Images

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Данська королева з'явилася на фіналі індивідуальних змагань і була заскочена, аплодуючи стоячи учасникам цього спортивного заходу.

Одягнена Мері була в білу сорочку, бежеву спідницю зі шкіряним поясом на талії та в сонцезахисні окуляри. Вона одягла сережки-кільця з діамантами та золоту підвіску на шию. Волосся зібрала в низький хвіст, зробила макіяж та світлий манікюр, а образ доповнила кількома золотими браслетами та каблучками на пальцях.

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Королева Мері / © Getty Images

Раніше королева Мері з'явилася на цьому заході в красивій коричневій гороховій сукні від Diane von Furstenberg, яку доповнила туфлями на підборах та поясом з камінням від Dolce & Gabbana.

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Королева Мері / © Getty Images

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